賓州水廠被駭 凸顯基礎設施資安薄弱

賓州阿里奎帕市都市水源管理局的控制設備螢幕顯示系統已遭駭客入侵並鎖定。(美聯社)

「聯邦網路安全及基礎設施安全署」(U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)28日晚間發布警告，駭客 三天前針對賓州 阿里奎帕市(Aliquippa)都市水源管理局一處設施攻擊得手，可見駭客正鎖定水源及廢水處理廠使用的工業控制系統，發動攻擊。

美聯社報導，阿里奎帕市在匹茲堡市外。這次駭客攻擊已影響一處偏遠加壓站的幫浦設備，該站管制鄰近兩個市鎮客戶供水的水壓。官方表示，修理組員已切換成手動備用系統。

聯邦官員表示，駭客們可能是利用網安漏洞，例如密碼太弱，連線上網，才接觸到該設備。阿里帕奎市水管理局截至29日並未置評。

遇襲的設備經過檢測，被認為資安防護力薄弱，但廣泛應用於多種產業，例如電力工用事業、石油、天然氣生產業者。廠商指出，該設備調節多種過程，包括壓力、溫度及液體流動。

雖說賓州城鎮的飲用水或水供應沒有已知之虞，但網安署敦促全國各地水源及廢水機構，要加強行動保護自己設備。

出問題的設備是以色列公司Unitronics所製造；無法立即接洽到該公司，談其他哪些設備也可能被駭，或者保護很弱。據Unitronics的網站，該款被攻擊的機器造來供應範圍很廣的產業使用。

拜登 政府一直想鞏固國家關鍵基礎設施的網路安全，其中八成以上是民營業者，而且已頒布安全法規，要求電力、瓦斯管及核電廠遵行。

但很多專家抱怨，太多重要產業獲准自設法規，政府官員也要軟體供應商承擔起更重的安全擔子。