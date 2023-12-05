我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

賓州水廠被駭 凸顯基礎設施資安薄弱

編譯潘勛／綜合報導
賓州阿里奎帕市都市水源管理局的控制設備螢幕顯示系統已遭駭客入侵並鎖定。(美聯社)
賓州阿里奎帕市都市水源管理局的控制設備螢幕顯示系統已遭駭客入侵並鎖定。(美聯社)

「聯邦網路安全及基礎設施安全署」(U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)28日晚間發布警告，駭客三天前針對賓州阿里奎帕市(Aliquippa)都市水源管理局一處設施攻擊得手，可見駭客正鎖定水源及廢水處理廠使用的工業控制系統，發動攻擊。

美聯社報導，阿里奎帕市在匹茲堡市外。這次駭客攻擊已影響一處偏遠加壓站的幫浦設備，該站管制鄰近兩個市鎮客戶供水的水壓。官方表示，修理組員已切換成手動備用系統。

聯邦官員表示，駭客們可能是利用網安漏洞，例如密碼太弱，連線上網，才接觸到該設備。阿里帕奎市水管理局截至29日並未置評。

遇襲的設備經過檢測，被認為資安防護力薄弱，但廣泛應用於多種產業，例如電力工用事業、石油、天然氣生產業者。廠商指出，該設備調節多種過程，包括壓力、溫度及液體流動。

雖說賓州城鎮的飲用水或水供應沒有已知之虞，但網安署敦促全國各地水源及廢水機構，要加強行動保護自己設備。

出問題的設備是以色列公司Unitronics所製造；無法立即接洽到該公司，談其他哪些設備也可能被駭，或者保護很弱。據Unitronics的網站，該款被攻擊的機器造來供應範圍很廣的產業使用。

拜登政府一直想鞏固國家關鍵基礎設施的網路安全，其中八成以上是民營業者，而且已頒布安全法規，要求電力、瓦斯管及核電廠遵行。

但很多專家抱怨，太多重要產業獲准自設法規，政府官員也要軟體供應商承擔起更重的安全擔子。

駭客 賓州 拜登

上一則

千禧世代搬遷目的地 喬州沙泉排第10

下一則

收支失衡 馬州運輸廳預算將縮減8%

延伸閱讀

賓州5麥當勞加盟商 童工工作超時挨罰

賓州5麥當勞加盟商 童工工作超時挨罰
賓州投票機故障頻傳 選民憂爭議再起

賓州投票機故障頻傳 選民憂爭議再起
賓州投票機故障頻傳 選民憂2024選票爭議再起

賓州投票機故障頻傳 選民憂2024選票爭議再起
賓州15歲少年 槍殺性侵女友遊民

賓州15歲少年 槍殺性侵女友遊民

熱門新聞

在新澤西州擁有186家門市的折扣連鎖商店Dollar General，因屢屢違反價格規定遭指控，最後與州府以120萬元和解。(美聯社)

價格詐欺 擁有186家門市的新州1元店120萬元和解

2023-12-02 11:39
喬治亞州的雨天駕駛條件在全美排名第六危險。(美聯社)

喬州雨天駕駛危險度 全美第6高

2023-11-28 01:14
已故華裔婦女企業家甄素蓮。(飛行食品公司)

甄素蓮基金會慨捐2100萬 助芝城解決槍擊暴力

2023-11-30 13:35
紐約大學中國留學生江亮辰10月16日在新州澤西市發生車禍身亡。(取材自GoFundMe網站)

紐大中國留學生車禍亡 親友網上募款

2023-11-30 01:00
38街夾加州大道的帳篷營預定地，已經鋪上一層碎石。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州長：州府出資 布來頓公園帳篷營本周開工 下月開放

2023-11-27 20:16
新州立華頓森林公園將從明年春天開始，推出福特汽車公司捐贈的履帶式全地形電動輪椅，供給行動不便者參觀園區。(取材自新州環保廳)

新州最大森林公園推全地形輪椅 行動不便也能暢遊園區

2023-11-30 01:00

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議