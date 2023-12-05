向警局學區投訴可疑男遭忽視 新州婦遭刺死 夫提告

新澤西州22歲男子科伊拉扎多次對一名14歲少女發送不當信息，後來還持刀殺害少女母親並棄屍，被判刑50年。(Bergen County Prosecutor's Office)

新澤西州 博根郡(Bergen County)一名女子向警方及學區 投訴，她14歲的女兒多次接到一名男子發送之不恰當信息，當局不但未受理還反被諷刺該去看精神科。結果這名母親後來遭該名男子連刺55刀喪生並棄屍，事件轟動一時，死者丈夫現控告警方及學區。

三年前，51歲的迪芙娜‧羅薩斯科(Divna Rosasco)與丈夫維克多(Victor)向警方及學區投訢，22歲男子科伊拉扎(Nicolas Coirazza)多次對他們的14歲女兒發送不當信息。

迪芙娜先後6次向警方及2次向學區投訴，但校長和現已退休 的警察局長反而建議迪芙娜「找精神科幫助」。迪芙娜後來在家中被科伊拉扎連刺55刀死亡，其中頭部中了34刀，屍體被棄置在公園水池。

科伊拉扎今年2月對一級謀殺和亂棄人體遺體罪，判刑50年，直到2062年12月才有假釋資格。

維克多今年9月22日向聯邦地方法院提出訴訟，指警方完全忽視妻子的投訴，將她標記為歇斯底里的女性，而不是採取最基本的調查。警方一直拒絕相信他們的女兒是科拉扎誘騙行為的受害者。

訴訟稱，由於警察沒有理會，夫婦於是親自找科伊拉扎當面講道理，但科伊拉扎拒絕停止與兩人的女兒來往。

2020年2月，迪芙娜聯繫了女兒就讀高中的輔導員及校長投訴此事，校長同樣建議迪芙娜「尋求精神治療」。

2020年6月14日，迪芙娜在家中與女兒為此事爭執，並拿走女兒的手機讓她無法與科伊拉扎聯繫。原來科伊拉扎此時躲在屋內，看到兩人爭執，於是將迪芙娜從樓梯上推下樓再持刀將她刺死，並且在女兒的幫助下將屍體扔進一個公園水池內。

警方後來在水中找到迪芙娜屍體，她身上蓋著床單，頭上套著塑膠袋，屍體被煤渣塊、繩子及膠帶綁壓住。