因獸醫費起爭執 賓州老翁毆妻致死

涉嫌毆打妻子致死的賓州84歲男子賽特曼，夫妻爭吵演變成肢體衝突，起因竟是寵物貓的獸醫照護費用問題。(Montgomery County Prosecutor's Office)

賓州 一名84歲男子被控毆打妻子導致其身亡，此前夫婦倆因寵物貓的獸醫照護費用問題發生爭執。

根據蒙哥馬利郡(Montgomery County)地方檢察官史蒂爾(Kevin R. Steele)和下波特格羅夫鎮(Lower Pottsgrove Township)警察局長貝爾(Richard Bell)的聯合聲明，警方在該夫妻家中發現85歲的瑪格麗特·賽特曼(Margaret Seltmann)的遺體，其丈夫巴頓·賽特曼(Barton Seltmann)於28日被逮捕。

聯合聲明指出，這對夫婦的爭吵演變為肢體衝突，當時他們正為家貓的獸醫照護費用問題爭執，「現場發現的證據顯示，受害人躺在廚房地板上，頭部遭多次擊打。」

巴頓自行撥打911報案，稱有一名「無反應的女性」，警方抵達現場時發現坐在後門廊的巴頓「手上、臉部和衣服都沾有血跡」。

NBC費城 地方台報導，巴頓最初告訴911接線員，他認為他的妻子已經死亡，有某人「毆打她」，之後又表示妻子拿刀威脅要殺他，他隨後毆打妻子致死。

根據自白書內容，巴頓陳述他抓住一把椅子，將椅腳推向妻子，瑪格麗特隨後向後退，頭部擊中地板。

電視台報導，巴頓沒看到瑪格麗特手中握有刀，但仍然重複毆打她，之後再拿燭台毆打其頭部，據稱瑪格莉特曾對巴頓說：「我快被你殺死了。」

調查人員在瑪格麗特的遺體下發現一把小菜刀。

蒙哥馬利郡驗屍官辦公室的法醫確認，瑪格麗特的死因為頭部的鈍器創傷，死亡方式為謀殺。

法庭紀錄顯示，巴頓被控告一級和三級謀殺指控，定於12月5日過堂。