妍亮SHiNE演唱會完美落幕 慈善之光永不止息

美國慈親基金會感謝所有贊助商以及購票民眾的支持，日前在灣區 紅木城Redwood City, Fox Theatre一連兩場的「關心妍SHiNE妍亮慈善演唱會」座無虛席，完美落幕；不少民眾在週六聽完演唱會後，立即希望再購買隔日門票，但由於演唱會反應熱烈，門票早已全數售罄，對於買不到票的民眾，慈親基金會深感抱歉，並承諾未來將再舉辦相關的慈善公益活動，讓更多民眾參與。此次慈善演唱會的協辦機構「恩雨之聲」，已積極與關心妍協調，將她的訪問和慈善演唱會的剪載製作成節目，讓未能親臨演唱會的觀眾，也能瞭解關心妍的愛心，一同做公益將愛傳出去。

參與此次演唱會的媒體朋友表示：「以今次演唱會真的很投入很專業，遠超過預期。」許多觀眾深受感動、熱淚盈眶表示：「現場氛圍很感人，關心妍本人非常真誠，她的人生故事如此觸動人心，希望她未來能再來灣區演唱。」兩場慈善演唱會、商戶贊助加上熱心人士捐款，共籌得20萬美元，收益將為「和平之君兒童福利 院」提供資源，幫助更多需要協助的殘疾孤兒，使孩子們重新開啟新的人生。

愛心歌手關心妍表示：「願意做公益已經不容易，願意為慈善而開辦一場演唱會更是不容易，而且意義非凡；此次演唱會的主題是『SHiNE妍亮』，寓意是點亮大家的心，藉由歌聲鼓勵大家走出憂鬱的疫情 陰霾，讓更多人一起響應慈善與公益，幫助更多需要有幫助的人。」關心妍並承諾，將繼續支持「和平之君福利院」的工作。

美國太子行創辦人暨美國慈親基金會與「和平之君」兒童福利院創辦人楊應瑞先生表示：「雖然疫情已過，但疫情所造成的傷害與憂鬱仍存在很多人心裡，藉由演唱會的正向力量，幫助人們走出陰影邁向陽光；同時所有演唱會收益也捐出，用於幫助殘疾孤兒，讓需要幫助的孩子重獲新生。」

身為慈金基金會大使的網球王子張德培先生，特別從南加州飛到三藩市灣區支持這次的籌款活動。曾經親身到訪天津和平之君兒童福利院的他表示：「很多人覺得孩童受教育天經地義，但許多殘疾的孩童遭拋棄，連基本生存的權利都被剝奪，更遑論教育；然而和平之君福利院長年以來不只接納與扶養殘疾孩童，更給予殘疾孩童醫療及幫助，真的讓我深受感動。」

張德培本人除了擔任基金會大使外，也經常自掏腰包捐助福利院，期許以自身力量拋磚引玉帶動更多人投入公益。

楊應瑞補充：「和平之君福利院成立20年多來，仔細地照顧且幫助了數百位重度殘疾孩童，引進世界宣明會負責孤兒院的管理，也為他們提供生活職能培訓，期許孩童們有朝一日能照顧自己；至今，已有50多位孩童被國內及海外家庭所領養，在愛的雨露下得到新生，藉由福利院，把愛與關懷帶給有需要的人。」

美國慈親基金會再次感謝所有贊助商以及購票民眾大力支持此次演唱會，慈善之光永不止息，歡迎世界各地的民眾及志願者投入公益，期待恩雨之聲與關心妍錄製的新節目，同時也希望善心人士捐贈，讓殘疾孩童得到更好的照顧。有關「和平之君兒童福利院」的工作與使命，可瀏覽官網。