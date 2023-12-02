我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賣房只收1元佣金？小心省了仲介費 賠了房價

中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

大費城連江同鄉會 免費火雞送非華裔社區

記者劉偉／費城報導
大費城連江同鄉會向非華裔社區贈送火雞活動受到讚揚。(主辦方提供)
大費城連江同鄉會向非華裔社區贈送火雞活動受到讚揚。(主辦方提供)

感恩節前夕，美國大費城連江同鄉會在費城市警第39分局舉辦向非華裔社區贈送火雞活動，場面十分溫馨。這一跨族裔的慈善之舉，深受主流社會好評。

大費城連江同鄉會盧端金主席活動中表示，同鄉會能有機會來到非華裔社區，贈送火雞給非華裔社區貧困家庭，向鄰里朋友奉獻上一份感恩的心意，是一件十分幸運的事。

他說，連江鄉親在費城市有8000多位左右，「團結鄉親，重視和非華裔社區的團結和友好往來，是我們的一大傳統。奉獻會使華人社區在社會中更有存在感，更受尊重，也更有安全感。」他希望大費城連江同鄉會下一屆領導班子繼續發揚這一優良傳統，促進各族裔的和諧發展。

參加活動的還有大費城華人餐館協會董事長楊忠瑞，他讚揚大費城連江同鄉會所行的慈善之舉。他認為，華人要與當地居民經常保持互動往來，讓華人華僑瞭解社會，也讓社會瞭解華社。長期下去，就會有了相互瞭解並相互尊重，從而創設和諧社會、安居樂業的環境。

已經退休兩年多的39分局原警官路凱斯蒂(Joseph Lukaisti )是眾多當地華人的好朋友，他也回到39分局幫助發放火雞，並讚揚華裔懂感恩、知尊重、愛團結。當天參加活動的還有：陳楊文、徐金燕、餘盛鋒、王金登、楊行武、盧麗容、林國斌、楊定增、吳嫩俤、葉友銘、王其全、董誌祥、鄭朝航等。

大費城華人餐館協會董事長楊忠瑞給居民送火雞。(主辦方提供)
大費城華人餐館協會董事長楊忠瑞給居民送火雞。(主辦方提供)

費城 華人 華裔

上一則

伊州10萬居民城 僅芝城西郊Joliet人口增長

下一則

通貨膨脹 華府婚禮成本比疫前貴2成

延伸閱讀

寒冬假日季 逛農場買火雞做美式大餐

寒冬假日季 逛農場買火雞做美式大餐
白卡詐欺 費城1藥局判還57萬 另罰30萬

白卡詐欺 費城1藥局判還57萬 另罰30萬
費城市長任命學區安全主管當警局長

費城市長任命學區安全主管當警局長
市議員阿維萊斯華社送火雞

市議員阿維萊斯華社送火雞

熱門新聞

歲末年終各項開銷增加，許多民眾都為帳單苦惱，也讓詐騙分子有可乘之機。(pexels)

芝亞裔誤入帳單協商騙局 前帳未清又被詐走1.3萬

2023-11-24 10:50
喬治亞州的雨天駕駛條件在全美排名第六危險。(美聯社)

喬州雨天駕駛危險度 全美第6高

2023-11-28 01:14
布來頓公園區居民對於屢次向市長表達反對搭建帳篷營，卻明顯受到忽視的情況相當不滿。(特派員黃惠玲／攝影)

土壤有毒仍執意建帳篷營 芝12區憤怒居民發起罷免市長

2023-11-26 10:29
已故華裔婦女企業家甄素蓮。(飛行食品公司)

甄素蓮基金會慨捐2100萬 助芝城解決槍擊暴力

2023-11-30 13:35
數十位布來頓公園居民在該區帳篷營預定地前抗議市長獨斷獨行。(特派員黃惠玲／攝影)

「獨裁市長 強森下台」 芝12區居民憤怒抗議建帳篷營

2023-11-26 16:11
紐約大學中國留學生江亮辰10月16日在新州澤西市發生車禍身亡。(取材自GoFundMe網站)

紐大中國留學生車禍亡 親友網上募款

2023-11-30 01:00

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功