大費城連江同鄉會 免費火雞送非華裔社區

大費城連江同鄉會向非華裔社區贈送火雞活動受到讚揚。(主辦方提供)

感恩節前夕，美國大費城 連江同鄉會在費城市警第39分局舉辦向非華裔 社區贈送火雞活動，場面十分溫馨。這一跨族裔的慈善之舉，深受主流社會好評。

大費城連江同鄉會盧端金主席活動中表示，同鄉會能有機會來到非華裔社區，贈送火雞給非華裔社區貧困家庭，向鄰里朋友奉獻上一份感恩的心意，是一件十分幸運的事。

他說，連江鄉親在費城市有8000多位左右，「團結鄉親，重視和非華裔社區的團結和友好往來，是我們的一大傳統。奉獻會使華人 社區在社會中更有存在感，更受尊重，也更有安全感。」他希望大費城連江同鄉會下一屆領導班子繼續發揚這一優良傳統，促進各族裔的和諧發展。

參加活動的還有大費城華人餐館協會董事長楊忠瑞，他讚揚大費城連江同鄉會所行的慈善之舉。他認為，華人要與當地居民經常保持互動往來，讓華人華僑瞭解社會，也讓社會瞭解華社。長期下去，就會有了相互瞭解並相互尊重，從而創設和諧社會、安居樂業的環境。