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白卡詐欺 費城1藥局判還57萬 另罰30萬

編譯尤寶琪／綜合報導
費城阿拉明戈藥房因向保險公司詐領藥品給付，卻從未開藥給患者，被判處賠償57萬元，外加30萬元罰金。(Aramingo Pharmacy官網)
費城阿拉明戈藥房因向保險公司詐領藥品給付，卻從未開藥給患者，被判處賠償57萬元，外加30萬元罰金。(Aramingo Pharmacy官網)

調查顯示，費城里士滿港(Port Richmond)一家藥局，向當地保險公司請領超過50萬元款項，卻從未開過藥，如今被大陪審團判處歸還57萬元，外加30萬元罰金。

賓州檢察長辦公室日前宣布，位於東韋南戈街(E. Venango St.)2313號、由32歲男子巴希爾(Ahmed Bachir)擁有的阿拉明戈藥房(Aramingo Pharmacy)，承認犯下白卡(Medicaid)補助欺詐罪。

檢察長亨利(Michelle Henry)在聲明中表示：「阿拉明戈藥房更在乎自己的貪欲，而非患者的照顧，利用其權利剝削醫療保險提供者。」

調查顯示，從2019年6月至2021年6月，阿拉明戈藥房共向保險公司申請了57萬3992元款項，但卻從未開藥給患者；據悉，該藥房會向保險公司申請正廠藥品費用，但拿學名藥給客戶，藉此增加利潤，或要求醫師將處方藥物改為較貴的選項，或開立昂貴且不必要的處方藥物，還會背著顧客向保險公司申請續藥(refill)，卻又不提供藥物給顧客。

根據檢察長辦公室聲明，阿拉明戈藥房需要向保險公司支付57萬3992元的賠償，並向廉正局(Bureau of Program Integrity)繳納30萬866元罰款；業主巴希爾也將被吊銷藥劑師執照五年，在此期間他也不能提供白卡(Medicaid)服務。

費城地區目前面臨的藥局不斷減少的情況，藥局員工工作壓力大增；總部位於費城的連鎖藥局Rite Aid在上個月申請破產，並宣布將停止營業。

醫療保險 藥局 費城

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