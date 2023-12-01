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居民自種大麻 新州州長表開放態度：總有一天會合法

編譯尤寶琪／綜合報導
對於新澤西州何時開放自家種植大麻，州長墨菲表示抱持開放態度。(路透)
對於新澤西州何時開放自家種植大麻，州長墨菲表示抱持開放態度。(路透)

新澤西州選民以壓倒性多數批准休閒大麻使用合法化三年後，以及銷售合法化一年半之後，在自家種植大麻仍被視為非法。州長墨菲(Phil Murphy)近日表示，對此態度「非常開放」，總有一天會合法。

墨菲11月27日在「News 12 New Jersey」電視call-in節目中表示：「我對此抱持非常開放的態度。」

墨菲補充說：「如果我是個賭徒，我敢打賭說這最終一定會發生。話雖如此，我理解為什麼這沒有包括在最初的規定中。為了讓這行業站穩腳跟，確保從事商業活動者能取得成功，這是最正確客觀的做法。」

在州長簽字允許自家種植大麻合法化之前，新州民主黨控制的州議會，首先需要通過法案；目前提案中的S353措施，允許新州21歲以上居民，種植6株娛樂用大麻，以及最多10株醫療用的大麻。

雖然兩黨議員皆表態支持，但法案推動努力卻仍陷入停滯。

州參議會民主黨籍議長史卡塔里(Nick Scutari)，長期以來一直努力推動大麻合法化，但史卡塔里在2022年表示，反對私人種植大麻，因為擔心不受監管的大麻銷售會扼殺新州的大麻產業；不過他也表示對於在未來允許種植抱持開放態度。

「我不反對在家中種植醫療用，甚至是娛樂用的大麻，」史卡塔里當時說道，「但我們得讓這產業…它甚至還沒起步。」

墨菲在2017年開始推動新州大麻合法化；雖然法案在立法機構未能過關，但在2020年11月的全民公投中輕鬆通過，並在監管機構成立一年半後，終於在2022年4月開始銷售。

美國目前有24個州允許休閒用大麻，新州是其中之一；但只有獲得許可的藥局才可出售，21歲以上的民眾每次最多可購買1盎司的大麻；另一方面，新州仍將在自家種植大麻列為重罪，就算是醫療用途也一樣。

大麻合法化 新州 民主黨

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