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新州最大森林公園推全地形輪椅 行動不便也能暢遊園區

編譯俞仲慈／綜合報導
新州立華頓森林公園將從明年春天開始，推出福特汽車公司捐贈的履帶式全地形電動輪椅，供給行動不便者參觀園區。(取材自新州環保廳)
新州立華頓森林公園將從明年春天開始，推出福特汽車公司捐贈的履帶式全地形電動輪椅，供給行動不便者參觀園區。(取材自新州環保廳)

據NJ.com報導，新澤西州最大州立森林公園預計明年春天開始，推出一款履帶式全地形電動輪椅，方便行動不便的遊客輕鬆暢遊園區。

華頓州立森林公園(Wharton State Forest)經過州立公園基金會(State Park Foundation)挑選，獲得福特汽車公司野馬基金(Bronco Wild Fund)捐贈價值2萬3000元的電動全地形輪椅Track MasterS2，提供給行動不便者參觀園區。

新州公園管理局管理員菲茨杰拉德(Rebecca Fitzgerald)表示，輪椅已經運抵華頓，目前放置在巴斯卓村遊客中心(Batso Village Visitor Center)展示，2024年春天開放大眾使用。

根據Track Master官網顯示，輪椅重約350磅，配備鋰電池，最高時速約5哩，速度不會比徒步快多少，以策安全。輪椅最高行駛距離可達10哩，取決於電池電量和地形狀況。不過為了充電需要，輪椅必須和遊客中心保持在合理距離內。

菲茨傑拉德表示：「全地形輪椅非常容易使用，對於任何行動不便者來說都是一個好機會。」

新州環保廳發言人葛拉索(Vincent Grasso)表示：「州立公園管理局有意將全地形輪椅擴展至全州所有州立公園和森林遊樂區。」

明尼蘇達州去年陸續在13處州立公園，引進全地形輪椅；紐約州威徹斯特公園基金會(Westchester Parks Foundation)去年春天也首次在撒克森森林公園(Saxon Woods Park)推出全地形輪椅出借服務。

菲茨傑拉德透露當局在對多處公園進行全地形輪椅適用評估後，最後由華頓州立公園雀屏中選。

位於松林(Pinelands)的華頓州立公園占地近12萬3000英畝，截至今年6月30日止，累計已有74萬8499名遊客造訪。

州立公園 新州 新澤西州

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