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爭取加薪 新州護士罷工近4個月 堅持醫院改進

編譯尤寶琪／綜合報導
新州羅伯伍德強生大學附屬醫院1700名護士，為了爭取更好的工資和福利，已持續罷工近四個月。(美聯社)
新州羅伯伍德強生大學附屬醫院1700名護士，為了爭取更好的工資和福利，已持續罷工近四個月。(美聯社)

新澤西州1700名護士為了爭取更好的工資和福利，自8月4日起展開罷工，將近四個月的罷工讓參與護士紛紛感受到其後果的難熬，但儘管沒有收入和福利，多數護士仍表態願意並會繼續罷工下去。

羅伯伍德強生大學附屬醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)的護士，31歲的馬丁(Martin)在100多天沒有收入的情況下，得在付房租和醫療保險中做選擇；他選擇不要醫療保險。

這間位在新布朗斯維克(New Brunswick)，有620個病床的醫院，其管理階層和護士之間最大的分歧，在於病人與護士的比例；參與罷工護士表示，在爭取到更好的醫護和工作環境之前，是不會停止罷工的。護士聲稱，醫院長期人手不足的情況，已經影響了病患照護，而這問題的唯一解決方法，就是類似加州法律硬性規定的人員配置指南。

馬丁和許多同事一樣，都只能勉強度日，靠著失業救濟，希望很快能返回工作崗位，其他人則需要家人的援助；但護士們表示，這場以小博大的抗爭是值得的。

他們指出，在與醫療機構「RWJBarnabas Health」的鬥爭中，他們決心很堅定；RWJBarnabas Health不僅是新州最大的健保系統，且是新州最有影響力的實體。

醫院官方堅決反對硬性規定的病患與護理人員比例，因為他們說這會在病患人數較多時，限制人員配置的彈性；該醫院在過去曾表示，合約中提供了「明確人員配置指南，進一步提高護士在州內最高工資，並確保員工醫療保險連續四年零增長」。

「RWJUH仍保持全面營運，在罷工期間提供安全和最高品質的患者醫護，」RWJ發言人葛特森根(Wendy Gottsegen)在聲明中指出。她說：「儘管院方為了確保在罷工期間，維持所有病患的照護，而花費了超過1.2億元，但我們也越加擔心護理人員及其家人的福祉，以及隨著公會的勞工行動的擴展，長期罷工對護士們所造成的影響。」

罷工 醫療保險 新州

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