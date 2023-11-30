紐大中國留學生車禍亡 親友網上募款

紐約大學中國留學生江亮辰10月16日在新州澤西市發生車禍身亡。(取材自GoFundMe網站)

新澤西州 澤西市危險路段10月發生一場車禍，其中一名死者為紐約大學 (NYU)中國留學生 江亮辰(Liangchen Jiang)，目前親友正透過眾籌網站GoFundMe募款，盼讓死者「葉落歸根，魂歸故里」。

今年10月16日，澤西市帕特森普蘭克路(Paterson Plank Road)發生涉及兩輛車的死亡車禍，造成三人死亡、兩人受傷。

23歲的王子陽(Ziyang Wang，音譯)當時駕駛寶馬(BMW)多功能車，撞上26歲魏登菲爾德(Dylan Weidenfeld)駕駛的起亞(Kia)轎車，來自澤西市的魏登菲爾德當場死亡。

王子陽肇事時的時速超過100哩，王子陽車上有四名乘客，後座的一男一女當場喪生，後座另一名19歲女乘客傷重送醫，坐在副駕駛座的23歲女子傷勢較輕。

王子陽受傷落網，被控三項二級過失殺人罪、三項二級交通肇事致死罪，以及一項四級交通肇事傷人罪；王子陽的羈押聆審因他傷重住院而延後，改11月29日召開。

死者親友近期表示，王子陽車上的男性死者，為就讀紐約大學的中國學生江亮辰。

眾籌網站GoFundMe的募款頁面寫道，江亮辰「是個熱情、陽光、積極、上進，內心充滿慈悲和大愛的男孩」，自幼立志就讀紐約大學，並憑著堅毅決心達成目標。

江亮辰是家中獨子，「家庭傾其所有供他赴美留學」，卻因車禍嘎然而止。

年過半百的江亮辰父母陷入悲痛與絕望，他的家人懇請各界人士伸出援手，為他老無所依的父母提供經濟援助，早日實現這最後的心願：葉落歸根，魂歸故里。

發起人預計募款2萬元，截至11月28日晚，在網站(https://www.gofundme.com/f/jiang-liangchen)已募得1萬1252元。

帕特森普蘭克路在國會街(Congress Street)以南的路段，過去七年已造成八人在事故中喪生。