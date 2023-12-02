肺腑 之談 華人醫療服務部肺癌預防與治療講座成功舉辦

-肺癌導致的男性死亡人數幾乎是前列腺癌的3倍！

-肺癌導致的女性死亡人數幾乎是乳癌的3倍！

-肺癌的年度死亡率是前列腺癌，乳癌和胰腺癌的總和！

-肺癌是導致癌症 死亡的主要原因，不過雖然大多數肺癌與吸菸有關，但大約有10-15%的肺癌發生在從不吸菸的人身上；同時與從不吸菸的白人及混血女性相比，亞洲女性肺癌突變發生率較高。

-好消息是美國癌症協會（ACS）剛剛公佈LDCT低劑量電腦斷層掃描的最新標準，讓更多有肺癌風險的人可以早期發現並得到更好的治療。

-未來降低肺癌死亡率的潛在策略是識別從不吸菸的高風險患者，並為他們提供低劑量電子斷層掃描（ LDCT）及其他篩檢 。

以上這些關於肺癌的事實以及最新資訊及研究，都來自11月8日華人 醫療服務部舉辦的“肺腑之言——肺癌的預防與治療網絡講座”，希望引起大家對肺癌篩檢和治療的重視，本次講座主講人胸外科手術專家Dr. Richard Lazzara 和家庭醫生林偉如Dr. Karen Lin為大家提供的中英文最新研究中還有相關案例分享，乾貨滿滿，高峰時段有93位聽衆同時在綫。

本次講座由羅伯森巴拿巴斯醫療系統華人醫療服務部以及羅格斯大學醫學 院共同舉辦。RWJBH華人醫療服務部主任鄒興睿介紹了華人醫療服務部及該團隊的一站式醫療服務，RWJBH醫療系統，新澤西 癌症研究中心和新澤西第一所融診斷，治療，科研和患者支持為一體的癌症醫院以及美國癌症協會最新公佈的電腦斷層掃描新標準。

Dr. Lazzaro 是該領域著名的全美領導者，在機器人胸腔外科手術領域創造了許多開創性的先河，並領導了全國最大的氣管支氣管軟化 (TBM) 計劃之一。他使用微創機器人手術，專注於精確的外科手術，從而最大限度地減少患者的疤痕並縮短患者的恢復時間。他擅長各種類型的成人胸腔外科手術，並帶領他的團隊在全美各地做教學和手術展示。2018年，他創造了醫學歷史成功進行了世界上首例機器人修復塌陷的氣管，他的成就還包括為治療葉內肺隔離症（一種先天性肺部疾病）進行了第一例肺葉切除術。

在當天的講座當中Dr. Lazzaro 展示了肺癌領域的最新研究成果，如在《新英格蘭醫學雜志》即世界上閲讀最廣和最具影響力的醫學期刊上公佈的肺癌全方位綜合化療和輔助療法等幫助肺癌手術病人獲得良好預後效果。並希望把這些最先進的醫療技術與世界範圍該領域的專家一同研究對於肺癌早期篩檢的有效篩檢，做到同時為有症狀的吸菸人群以及從未吸菸無症狀的肺癌患者在早期發現肺癌，提高治療成效從而降低肺癌死亡率，因爲最新的研究數據表明在肺癌初期通過篩檢確診後通過積極治療，5年的存活率高達92%。

肺癌患者大多仍是因爲吸菸造成的所以要推行戒菸之外，Dr. Lazzara著重為華人社區提到亞裔女性從不吸菸者罹患肺癌的情況，該問題的重要性將在未來幾年內增加。由於氣候及環境污染的情況東亞的情況尤其嚴峻，需要更迫切的關注。現在他的團隊及該領域正在竭力推行LDCT電腦斷層掃描，並通過AI人工智慧輔助，以及肺結節篩查等方法儘早識別出來。林醫生在這一點上也提到除了二手煙外，空氣污染，廚房油煙，肺結核，家族史，氡氣，輻射甚至愛滋病免疫力低等情況都會引發肺癌。

林醫生為大家做了即時中文翻譯並為大家介紹了四種主要的肺癌類型，包括肺腺癌佔到55%, 鱗狀細胞癌 佔20%, 大細胞肺癌 佔10%, 小細胞肺癌 佔5%。另外肺癌的症狀包括無症狀，一直咳嗽，越來越喘，咳血，體重減輕，講話越來越沙啞等等要引起重視。有條件的話要每年做一次低劑量的電腦斷層掃描（LDCT）,因為輻射劑量沒那麼高, 可以把肺裡面看的很清楚, 利於早期發現早期治療。

更多詳細可以通過以下鏈接參看華人醫療服務部的講座視頻：rwjbh.org/rwjuhcommunityoutreach

rwjbh.org/mmccommunityoutreach，詳情請聯係華人醫療服務部專線：732-923-5057。