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新州議員提案 社媒須驗證用戶年齡

編譯徐薏茹／綜合報導
新州民主黨州眾議員康納維日前提案，要求社群媒體平台驗證新州的用戶是否年滿18歲，或要求未成年用戶使用前須獲得父母或監護人同意。(美聯社)
新州民主黨州眾議員康納維日前提案，要求社群媒體平台驗證新州的用戶是否年滿18歲，或要求未成年用戶使用前須獲得父母或監護人同意。(美聯社)

新州民主黨州眾議員康納維(Herb Conaway)日前提出新議案，要求社群媒體平台驗證新州的用戶是否年滿18歲，或要求未成年用戶使用前須獲得父母或監護人同意，另外還將禁止部分兒童與成年人之間的線上訊息。

這項提案已是全國性的辯論議題，支持者表示這類法案旨在保護兒童的心理健康，反對派則警告，相關法律不僅侵犯言論自由，也難以實行，可能還會傷害兒童，特別是LGBTQ族群。

州參議會健康委員會主席康納維表示，在美國面臨年輕世代的心理健康危機之際，這一提案有其必要，他稱社群媒體會導致兒童焦慮、憂鬱、身體臆形、甚至是自殺。康納維的提案值得注意，因為其他實行這類立法的州由共和黨人領導，而康納維則是民主黨人。

康納維表示各州正朝這一方向前進，因為聯邦政府迄今在「常識控制」方面一直「不負責任」。

專家表示，青少年的焦慮、憂鬱比率原本已經上升，新冠疫情隔離又使這一情況加劇，聯邦疾病防治中心(CDC)今年的一份報告表明，少女面臨前所未有的絕望感，2021年15歲至24歲青少年的自殺率增加7%。

公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)5月發布一份警告，與社群媒體對青少年的心理健康影響相關，莫西指出，沒有足夠的證據表明社群媒體對兒童來說是「安全」的，但有愈來愈多的證據表明，使用社群媒體與對青少年心理健康的傷害有關，不過該報告也指出，這類研究存在「已知的證據差距」(evidence gaps)。

然而批評者表示，要求驗證年齡的法律侵犯未成年人與成年人的憲法第一修正案權利。

美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)新澤西分部的律師瑞斯曼(Dillon Reisman)表示，這類法律對LGBTQ青少年也有負面影響。

他認為兒童有權了解政治，並使用網路作為身分形成的一種形式，以和社區互動，獲取有關他們健康、生活的資源，並與他人產生連結。

社群媒體 心理健康 民主黨

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