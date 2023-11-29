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新州樹林 發現失蹤半年教師遺骸

編譯周芳苑／綜合報導
新州莫里斯郡小學教師拉菈‧伊曼紐失蹤半年後，當局已尋獲遺骸，死因疑為自殺。(檢察官辦公室檔案照)
新州莫里斯郡小學教師拉菈‧伊曼紐失蹤半年後，當局已尋獲遺骸，死因疑為自殺。(檢察官辦公室檔案照)

新澤西州調查人員日前宣布，莫里斯郡(Morris County)一名教師半年前失蹤，遺骸已被人發現，死因疑為自殺。

在警犬小組協助下，搜尋團隊11月19日在羅克斯伯里鎮(Roxbury Township)霍華德大道和80號公路附近一片樹林中發現人類骸骨；有關當局一直在尋找46歲的莫里斯鎮小學教師拉菈‧伊曼紐(Lara Emanuele)，據莫里斯郡檢察官辦公室聲明，這名教師6月7日下班未回家，之後便被通報失蹤。

當局稱，莫里斯郡法醫辦公室(Medical Examiner's Office)已確認被發現的遺骸就是伊曼紐。

雖然死因和死亡方式尚未完全確定，莫里斯郡檢察官卡羅爾(Robert J. Carroll)表示，無證據顯示有他殺跡象。

卡羅爾透過聲明說，伊曼紐失蹤後，社群媒體上有關謀殺的傳言，甚囂塵上。相關的徹底調查仍在繼續，但目前的證據顯示，伊曼紐是自殺身亡。

調查人員稱，伊曼紐失蹤當天清晨，她在一家旅館停車場下車，隨即離開；官員說，她失蹤後，手機被發現遺留在車上。

檢察官辦公室稱，伊曼紐車上有一張手寫便條，表示她不想被發現。

卡羅爾說，莫里斯郡檢察官辦公室向伊曼紐的家人致哀；對於她的學生、同事、家庭和社區來說，伊曼紐是個很特別的人。

新澤西州 社群媒體

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