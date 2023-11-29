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賓州15歲少年 槍殺性侵女友遊民

編譯俞仲慈／綜合報導
賓州15歲少年尼亞霍斯偷走父親的手槍後，當街槍殺一名遊民。(取材自臉書)
賓州15歲少年尼亞霍斯偷走父親的手槍後，當街槍殺一名遊民。(取材自臉書)

法院文件顯示，賓州一名15歲少年今年7月13日偷拿父親的手槍，當街槍殺一名遊民，當局調查後發現少年犯案的動機是因其女友遭到死者性侵。這名少年的父親還是賓州遊民援助機構主管。

法院文件指出，未成年的尼亞霍斯將被視為成年人以一級謀殺、三級謀殺及持有槍枝等多項罪名起訴。

據「蒙哥馬利每日之聲」(Montgomery Daily Voice)取得的法院文件顯示，來自史托(Stowe)的15歲少年尼亞霍斯(Thomas James Niarhos)偷走父親鎖在保險箱的0.40口徑史密斯威森(Smith & Wesson)半自動手槍，犯下這起案件。

監視器畫面顯示，尼亞霍斯拿著手槍，和39歲的霍金斯(Jeremiah Waylon Hawkins)在街上發生衝突，霍金斯企圖拿自行車輪胎打掉少年手上的槍，不料尼亞霍斯立即扣下扳機，霍金斯應聲倒地，隨後尼亞霍斯又近距離朝著臉部開了第二槍，霍金斯當場死亡。

目擊槍擊案的一群路人聯手制服尼亞霍斯，尼亞霍斯則大吼大叫：「他是性侵犯，不要為他感到難過，他性侵一名少女，不要幫他。」

案發現場附近的警局立即派員逮捕尼亞霍斯。依據警方的調查，尼亞霍斯稱槍殺霍金斯的動機是因為死者在附近垃圾箱後面性侵他16歲女友。

法院文件指出，女友曾向母親坦承遭到傷害，但家屬拒絕提告和接受調查。

「蒙哥馬利每日之聲」報導，法醫驗屍後確定死者是因為臉部遭到近距離開槍而死亡，兇槍已經被警方扣押。

據了解，尼亞霍斯的父親是遊民援助組織「波茲鎮希望燈塔」(Pottstown Beacon of Hope)執行董事，父親向警方坦承發現兒子留在臥室的紙條，表明犯案後打算帶著細軟逃亡的計畫。

性侵 遊民 賓州

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