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毆打上銬女子臉部 新州州警挨告

編譯尤寶琪／綜合報導
新澤西州一名州警涉嫌用手電筒毆打一名雙手被銬且關押在警車後座的女子臉部，而遭到嚴重襲擊罪名起訴。(New Jersey State Police官方臉書)
新澤西州一名州警涉嫌用手電筒毆打一名雙手被銬且關押在警車後座的女子臉部，而遭到嚴重襲擊罪名起訴。(New Jersey State Police官方臉書)

新澤西州檢察長辦公室宣布，涉嫌用手電筒毆打雙手被銬女子臉部的州警，已被當局以嚴重襲擊(aggravated assault)罪名起訴。

28歲州警霍根(Nicolas J. Hogan)疑似因遭到一名雙手被銬、羈押在警車後座的女子吐口水，涉嫌用手電筒毆打該名女子。

霍根辯護律師波普(Anthony Pope)表示，霍根打算在受審時提出不認罪答辯。

這起事件發生在2022年9月7日凌晨1時30分左右，當時警方獲報有人闖入坎伯蘭郡(Cumberland County)上迪爾菲德(Upper Deerfield)一處民宅，警方派員前往查看，在路上發現一名看似酒醉且符合闖入民宅嫌犯外觀描述的女子。

警方表示，這名女子需要醫療協助，現場員警於是呼叫支援，包括霍根在內等其他員警便在此時抵達現場。

調查人員指出，這名女子因為遭到拘留而變得「越來越煩躁」，並開始哭泣。

根據檢察長聲明：「受害者多次抗議遭拘留並試圖離開，結果被警方上銬並關入一輛警車後座；同時，她多次向警方要求提供衛生紙，卻未得到回應。」聲明還指出，這名女子並未被逮捕。

當局指出，女子在被押上車後向站在後車門旁的一名警察吐口水；站在警車另一邊的霍根隨即打開車門警告該女子：「如果妳再朝警察吐口水…」此時，這名女子轉過頭，朝霍根的方向再次吐口水；霍根立刻就朝她打了一拳。

「這種武力的使用是完全可以避免的，且使用武力的程度根本不合理，」檢察總長辦公室公共廉政與問責辦公室執行主任艾可(Thomas Eicher)表示，「我們不能容忍警察一受到威脅就攻擊人，尤其是當這些人已受約束且不構成威脅；這種行為是不必要、無益、不正當且非法。」

霍根面臨造成嚴重身體傷害的三級嚴重襲擊罪名起訴，最高可判三至五年徒刑和最高1萬5000元罰款。

新澤西州

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