毆打上銬女子臉部 新州州警挨告
新澤西州檢察長辦公室宣布，涉嫌用手電筒毆打雙手被銬女子臉部的州警，已被當局以嚴重襲擊(aggravated assault)罪名起訴。
28歲州警霍根(Nicolas J. Hogan)疑似因遭到一名雙手被銬、羈押在警車後座的女子吐口水，涉嫌用手電筒毆打該名女子。
霍根辯護律師波普(Anthony Pope)表示，霍根打算在受審時提出不認罪答辯。
這起事件發生在2022年9月7日凌晨1時30分左右，當時警方獲報有人闖入坎伯蘭郡(Cumberland County)上迪爾菲德(Upper Deerfield)一處民宅，警方派員前往查看，在路上發現一名看似酒醉且符合闖入民宅嫌犯外觀描述的女子。
警方表示，這名女子需要醫療協助，現場員警於是呼叫支援，包括霍根在內等其他員警便在此時抵達現場。
調查人員指出，這名女子因為遭到拘留而變得「越來越煩躁」，並開始哭泣。
根據檢察長聲明：「受害者多次抗議遭拘留並試圖離開，結果被警方上銬並關入一輛警車後座；同時，她多次向警方要求提供衛生紙，卻未得到回應。」聲明還指出，這名女子並未被逮捕。
當局指出，女子在被押上車後向站在後車門旁的一名警察吐口水；站在警車另一邊的霍根隨即打開車門警告該女子：「如果妳再朝警察吐口水…」此時，這名女子轉過頭，朝霍根的方向再次吐口水；霍根立刻就朝她打了一拳。
「這種武力的使用是完全可以避免的，且使用武力的程度根本不合理，」檢察總長辦公室公共廉政與問責辦公室執行主任艾可(Thomas Eicher)表示，「我們不能容忍警察一受到威脅就攻擊人，尤其是當這些人已受約束且不構成威脅；這種行為是不必要、無益、不正當且非法。」
霍根面臨造成嚴重身體傷害的三級嚴重襲擊罪名起訴，最高可判三至五年徒刑和最高1萬5000元罰款。
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