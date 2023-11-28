新州感恩節大火 8消防員受傷 數十人無家可歸

新澤西州西紐約市一棟公寓感恩節夜間發生火警、導致爆炸，造成數十名居民無家可歸，另有8名消防員受傷。(美聯社)

感恩節家家戶戶團圓之際，新澤西州 西紐約市 (West New York)一棟公寓夜間發生火警、導致爆炸，造成數十名居民無家可歸，另有8名消防員受傷。

根據WABC電視台報導，起火地點為西紐約市53街與柏根萊恩大道(Bergenline)路口一家藥局 樓上的一戶公寓內；從電視畫面中可看到熊熊烈火從建築物裡不斷冒出。

由於火勢凶猛，建築物位於柏根萊恩大道上的兩扇門坍塌，鄰居不得不從住處撤離。

北哈德遜(North Hudson)消防隊官員表示，大火猛烈導致屋頂塌陷，當時消防隊員正在屋頂上全力救火，其中8人不及逃避而受傷，被送往醫院，傷勢從吸入煙霧到骨折輕重不一。

西紐約市消防隊長唐納魯馬(David Donnarumma)回述事發當時的情況說，他接到電話稱有三名隊員失蹤，頓時整個心往下沉，那時候還不清楚三名失蹤隊員的下落。

唐納魯馬說，爆炸發生時，消防隊員正全力撲滅從該棟三層樓建築物窗戶噴出的火焰；爆炸讓旁邊建築物也變成廢墟。

唐納魯馬表示，對西紐約市來說，這是悲傷的一天，居民失去住所也失去財產，對消防隊員來說是艱難的一天，有隊員受傷，他們的家人也跟著擔心害怕。

公寓內所有住戶都安全逃出，其中有部分是被消防隊員救出，其他人則自行撤離。

火勢最終受到控制，約20人有家歸不得；紅十字會(Red Cross)表示，他們至少正在幫助10個家庭。

有關當局正在調查起火與爆炸原因。