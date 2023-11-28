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費城市長任命學區安全主管當警局長

編譯黃祖綺／綜合報導
費城市長當選人雀蕾爾·帕克宣布任命學區安全主管貝賽爾出任警察局長。(美聯社)
費城市長當選人雀蕾爾·帕克宣布任命學區安全主管貝賽爾出任警察局長。(美聯社)

甫當選費城市長的雀蕾爾·帕克(Cherelle Parker)已任命學區安全主管貝賽爾(Kevin J. Bethel)出任警察局長。費城近三年來不斷發生槍枝暴力事件，同時面臨千名警員人力短缺，是貝賽爾上任後馬上將面臨的棘手問題。

這是帕克在本月初贏得市長選舉之後，所做出的第一個人事命令，她在競選時承諾增聘數百名員警，加強巡邏警力，嚴厲打擊犯罪，來解決該市的治安問題。

60歲的貝賽爾有30年警察資歷，2008年被時任費城警察局長拉姆齊(Charles H. Ramsey)任命為副局長；貝塞爾在少年犯罪防治和刑事司法改革方面也有豐富經驗。

貝賽爾擁有高知名度，多年來一直被視為警察局長的最佳人選。拉姆齊說，他經常在警局留到很晚，但貝賽爾加班到比他更晚；沒有人比貝塞爾更重視公共安全，他絕對有能力打擊犯罪。

天普大學犯罪學家拉特克利夫(Jerry Ratcliffe)說，費城警局門需要領導力和明確戰略方向，貝賽爾上任後需要著手人員配置不足和提升警員士氣等問題。疫情期間有數百名警察退休或辭職，人力尚未補齊；同時還有數百名警察因傷休假中。

帕克在2020年擔任市議員時，要求大部分市府員工必須在費城居住滿一年才能申請工作，也是造成人力短缺的原因之一。直到2022年初，警察招募才不再需要遵守這項規定。儘管注入數百萬元招募經費，費城警局依然有900名空缺待補，且未來四年內預計將再有數百人退休。

今年費城的槍枝暴力有顯著改善。警方統計數據顯示，兇殺案與去年同期相比少了約30%，但依然有372人死於兇殺，高於過去15年來的數字。此外，今年已發生近1200起非致命槍擊事件，比疫情期間的高峰稍低，但高於2020年以前。

費城 疫情 退休

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