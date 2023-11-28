梁智當選新州Englewood Cilffs市議員 明年上任

梁智(右)當選Englewood Cliffs市議員。(梁智提供)

新澤西州華人 社區傳出喜訊，共和黨 籍梁智(Philip Liang)以最高票當選新州北部哈德遜河畔城市Englewood Cliffs市議員，將在2024年1月走馬上任，任期三年。

梁智長期在大企業服務，過去十幾年一直是大型石油公司的高管並在全球奔忙，他也是私人公司的經營者。十年前他在沒有任何從政經驗的情況下，首次參選就以最高票得勝，成為博根郡(Bergen County)首位華裔議員。

這次在民主黨 勢力強大的深藍選區，正值美中關係緊張之際，梁智以少數族裔共和黨候選人的身分勝選，十分不易。來自中國的梁智，過去幾年經常在華府為全美亞太裔發聲，為社區服務。

他說，此次競選完全依靠團隊的支持和努力，自己只是一個受益者，「作為一名保守派，前面的路將極具挑戰，但能夠服務社區並保持理念正是生命中最有價值的部分之一，美國是個偉大而充滿機會的國家，我們的工作很大程度是為了下一代。」

許多政治觀察人士表示，選民在選舉前幾周和幾天收到地產稅返還支票並非巧合。民主黨此前還通過一項更大規模的老年人地產稅減免計畫，該計畫直到2026年才會生效。

在華人聚居的愛迪生市(Edison)，民主黨四名參選人Joseph Coyle、Ajay Patil、Richard Bresher和Asaf Shumel均勝選。學區委員會選舉中，Virginia White 、Christopher Lugo和Anjana Patel勝選，華裔前學委會主席施景渭(Jingwei "Jerry" Shi)則以192票之差意外落選。