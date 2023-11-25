我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

角逐聯邦參議員 新州第1夫人被批裙帶關係

編譯俞仲慈／綜合報導
新澤西州第一夫人譚米·墨菲(中)最近宣布角逐民主黨內聯邦參議員提名，並有信心勝選。(路透)
新澤西州第一夫人譚米·墨菲(中)最近宣布角逐民主黨內聯邦參議員提名，並有信心勝選。(路透)

新澤西州第一夫人譚米·墨菲(Tammy Murphy)最近宣布角逐民主黨內聯邦參議員提名後，已引發外界批評她利用裙帶關係參政。

政治新聞網Politico報導，自丈夫墨菲(Phil Murphy)就任州長以來，58歲的譚米即成為他推廣政務，極度倚重的左右手，甚至比副州長更受到關注。

譚米也深獲民主黨人青睞。薩默塞特郡(Somerset County)民主黨委員會主席佩格·謝弗(Peg Schaffer)並將她和前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)以及前第一夫人愛蓮娜·羅斯福(Eleanor Roosevelt)相比，「女性力挺丈夫當選之餘，會視其為平起平坐的伙伴，同時兼顧自身權益受到尊重。」

澤西市(Jersey City)市長福洛普(Steven Fulop)也認為譚米熟知新州議題，有助於她勝選：「沒有比任何待在此地、了解此地的人，更有資格表達參選意願。」

據紐約時報報導，來自維吉尼亞州富裕家庭的譚米其實是在共和黨家庭長大，即使在歐巴馬執政期間，2014年丈夫擔任美國駐德國大使，譚米仍繼續力挺共和黨。

直到2016年丈夫宣布角逐新州州長，譚米才轉為民主黨人，而且以州第一夫人之姿，在幕後制定政策或參加募款活動。知名度遠勝於其他參選人，是她最佳的勝選方程式。

譚米對於明年勝選信心滿滿，她說：「我一定會贏得每個人的選票，我將盡力確保這是一項廣泛的結盟，我是真的在全州各地社區深耕。」

但譚米過去不曾擔任公職，也沒有任何政府職務經歷，因此宣布角逐聯邦參議員，引發外界裙帶關係的批評。

新州共同行動組織(Action Together New Jersey)執行董事貢元(Yuen Khuong，音譯)對於譚米參選表示不滿：「不應該出現在公共領域，應該向所有人開放機會，每個人都應該擁有公平機會，新州沒有給我們公平機會。」

民主黨 新州 共和黨

上一則

落選費城市長 吳大衛不放棄再從政

下一則

新州2035年起禁售汽油新車 估2030年前會有超過9萬輛電動車上路

延伸閱讀

新州第一夫人宣布參選聯邦參議員 譚米爭取梅南德茲空缺

新州第一夫人宣布參選聯邦參議員 譚米爭取梅南德茲空缺
民主黨主導新州議會 州長墨菲的3議題可望持續推動

民主黨主導新州議會 州長墨菲的3議題可望持續推動
新州州長花公帑看泰勒絲演唱會

新州州長花公帑看泰勒絲演唱會
挑戰參議員梅南德茲？新州州長夫人或競選聯邦參議員

挑戰參議員梅南德茲？新州州長夫人或競選聯邦參議員

熱門新聞

歲末年終各項開銷增加，許多民眾都為帳單苦惱，也讓詐騙分子有可乘之機。(pexels)

芝亞裔誤入帳單協商騙局 前帳未清又被詐走1.3萬

2023-11-24 10:50
布來頓公園區的帳篷營預定地又恢復施工，現場正在鋪設碎石。(特派員黃惠玲／攝影)

芝12區帳篷營又復工 包括華人在內2抗議者遭警逮捕

2023-11-21 15:21
市府準備在布來頓公園搭建帳篷營的計畫，受到當地居民強烈反對。(特派員黃惠玲／攝影)

芝12區帳篷營預定地確認重金屬污染 市府擬清除後續建

2023-11-22 17:21
伊州政策學會民調顯示，高達63％的選民反對市長強森推動的搭建收容移民帳篷營。(伊州政策學會官網)

治安、移民引發民怨 芝市長強森上任半年支持率僅28％

2023-11-17 10:56
費城藝術博物館是當地著名地標，許多國際遊客特地到此一遊，親自體驗電影「洛基」中，席維斯史特龍跑步登上博物館前階梯的一幕。(美聯社)

明年全球十大必訪城市 費城名列上榜

2023-11-18 01:15
杜克花園黑莖竹開花，通常每120年才會出現一次。(杜克花園臉書)

120年一見 杜克花園黑莖竹開花

2023-11-22 01:00

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨