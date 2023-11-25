角逐聯邦參議員 新州第1夫人被批裙帶關係

新澤西州第一夫人譚米·墨菲(中)最近宣布角逐民主黨內聯邦參議員提名，並有信心勝選。(路透)

新澤西州第一夫人譚米·墨菲(Tammy Murphy)最近宣布角逐民主黨 內聯邦參議員提名後，已引發外界批評她利用裙帶關係參政。

政治新聞網Politico報導，自丈夫墨菲(Phil Murphy)就任州長以來，58歲的譚米即成為他推廣政務，極度倚重的左右手，甚至比副州長更受到關注。

譚米也深獲民主黨人青睞。薩默塞特郡(Somerset County)民主黨委員會主席佩格·謝弗(Peg Schaffer)並將她和前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)以及前第一夫人愛蓮娜·羅斯福(Eleanor Roosevelt)相比，「女性力挺丈夫當選之餘，會視其為平起平坐的伙伴，同時兼顧自身權益受到尊重。」

澤西市(Jersey City)市長福洛普(Steven Fulop)也認為譚米熟知新州 議題，有助於她勝選：「沒有比任何待在此地、了解此地的人，更有資格表達參選意願。」

據紐約時報報導，來自維吉尼亞州富裕家庭的譚米其實是在共和黨 家庭長大，即使在歐巴馬執政期間，2014年丈夫擔任美國駐德國大使，譚米仍繼續力挺共和黨。

直到2016年丈夫宣布角逐新州州長，譚米才轉為民主黨人，而且以州第一夫人之姿，在幕後制定政策或參加募款活動。知名度遠勝於其他參選人，是她最佳的勝選方程式。

譚米對於明年勝選信心滿滿，她說：「我一定會贏得每個人的選票，我將盡力確保這是一項廣泛的結盟，我是真的在全州各地社區深耕。」

但譚米過去不曾擔任公職，也沒有任何政府職務經歷，因此宣布角逐聯邦參議員，引發外界裙帶關係的批評。

新州共同行動組織(Action Together New Jersey)執行董事貢元(Yuen Khuong，音譯)對於譚米參選表示不滿：「不應該出現在公共領域，應該向所有人開放機會，每個人都應該擁有公平機會，新州沒有給我們公平機會。」