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落選費城市長 吳大衛不放棄再從政

編譯俞仲慈／綜合報導
在費城市長選舉落敗的前市議員吳大衛，目前仍不排除再次競選公職的可能。(美聯社)
在費城市長選舉落敗的前市議員吳大衛，目前仍不排除再次競選公職的可能。(美聯社)

費城市長選舉中，代表共和黨參選的前市議員吳大衛(David Oh)，儘管獲得共和黨20年來最多選票，仍敗給前市議員帕克(Cherelle Parker)；吳大衛敗選後，忙著處理競選債務，但仍不排除再次競選公職的可能。

據費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，吳大衛日前首次接受採訪時強調：「通常我不會再去想11月7日(選舉日)過去的事。」

吳大衛坦承自己目前處於無業，對於下一步，正考慮從商、轉職或從回老本行擔任律師，不過對於競選公職，仍念茲在茲：「我不會說不再競選另一項公職，我不能這麼說，因為此時此刻，我猶如一張白紙。」

據了解，此次費城市長選舉投票前、截至10月23日止，民主黨候選人帕克募款超過350萬元，相較之下，吳大衛僅獲得52萬9000元經費，但他仍向選民表示：「我充分運用募集的50萬元，這筆金額大部分來自一般的勤奮民眾。」

不過落選後，吳大衛競選團隊仍積欠約1萬元債務，其中大部分由妻子代為償還，不足部分則透過社群平台向支持者求助。

結果吳大衛不到兩天即募款3000元達標，但還是受到部分網友嘲笑：「我有50分零錢和一張免費的玉米片薯條優惠券，我應該寄到哪裡給你？」

對於這些惡意的批評者，吳大衛一概視為「反共和黨派」，指稱他們只是為反對而反對，並堅信惡言惡語的攻擊，反倒會鞏固他的支持度。

因此吳大衛計畫在明年初，推動新的籌款活動，將經費運用於政策、議題的討論以及推動兩黨聯盟，或支持志同道合的其他候選人，金額龐大。

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