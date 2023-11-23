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2項計畫取消 新州續推綠能 離岸風電廠招標

編譯俞仲慈／綜合報導
新州公共事業委員會日前通過一項電力傳輸設備招標案，顯示新州將持續推風電綠能政策。圖為大西洋城目前運轉中的岸置風電設施。(美聯社)
新州公共事業委員會日前通過一項電力傳輸設備招標案，顯示新州將持續推風電綠能政策。圖為大西洋城目前運轉中的岸置風電設施。(美聯社)

據美聯社報導，儘管丹麥風電開發商Orsted宣布取消新澤西州兩項離岸風電計畫，但新州公共事業委員會(Board of Public Utilities)近日仍通過一項電力傳輸設備招標案，顯示該州將持續推風電綠能政策。

這件標案等同是對離岸風電政策的信任投票，委員會主席克莉絲蒂娜•古爾-薩多維(Christine Guhl-Sadovy)強調：「離岸風電不但是現在，也是未來世代的經濟發展機會，而且是緩解氣候變遷的關鍵對策。」

報導指出，電力傳輸系統可以連接多個離岸風電場，並將風電渦輪機產生的電力輸送至陸上電網；根據2019年通過的一項法令，該系統將「位於大西洋或陸上的開放式電力傳輸設備，用於收集海上風力、再輸送至新州電力傳輸系統」，招標內容包括混凝土結構和保護電纜的外層空管等，採取一次性施工安裝，為多個離岸風電場提供服務。

該委員會綠能部門副主任費里斯(James Ferris)強調一次性安裝系統，即「透過單一登陸口(shore crossing)進行，將環境和社區影響降至最低」。

全球最大離岸風電開發商Orsted因為經費不足，宣布取消新州兩項離岸風電計畫，讓反對離岸風電的環保人士相當振奮，長灘鎮(Long Beach Township)鎮長曼奇尼(Joseph Mancini)表示：「新州可以利用更有效的永續能源方案，不會屈就於海洋工業化，我們可以尋求更明智、更周全的辦法，以保護新州權益和國家天然資源。」

另一方面，非營利組織「南澤西發展理事會」(Southern New Jersey Development Council)重申對離岸風電的支持，宣稱其為「負責任的環境管理和振興經濟的卓越典範」，主席阿塞塔(Marlene Asselta)表示：「新州承諾持續發展離岸風電是未來希望的燈塔，而再生能源則是我們因應氣候變遷紛爭中占有重要地位。」

新州 綠能 氣候變遷

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