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女大生意外捕獲 新州首現東亞飛蛾

編譯俞仲慈／綜合報導

據NJ.com報導，新澤西州尤英市(Ewing)一名女大學生9月間為完成收集昆蟲的作業時，意外發現一隻罕見昆蟲，結果證實是外來的新種飛蛾，在新州是首次發現。

今年9月初某天早上，21歲女大學生莎拉·克納皮克(Sarah Knapik)來到新澤西學院(The College of New Jersey，TCNJ)校園內的塞瓦湖(Lake Ceva)，並帶著網子和罐子，打算捕捉15隻不同類種的昆蟲，以完成課堂作業。

結果克納皮克發現一隻長相奇特、呈現綠色的飛蛾：「我是在一片草地上發現牠，我知道牠本能會飛起來，於是把罐子放在上面，然後罩上蓋子。」

數日後，克納皮克向老師和同學展示自己的新發現，大家不約而同好奇表示：「這到底是什麼？」

於是克納皮克向TCNJ昆蟲學教授，也是新州農業廳前昆蟲專家梅爾(Mark Mayer)討教，基於38年研究經驗，梅爾立刻知道：「我看到牠，就知道自己以前從未見過。」

於是兩周後，新州農業廳發布聲明，證實克納皮克捕獲的飛蛾屬於Glyphipterigidae家族成員，是一種東亞物種，而且是新州本地首次新發現。

雖然農業廳尚未確定這種飛蛾可否視為「入侵」物種，但根據2017年一項研究，這種飛蛾主要以莎草、燈心草等各類單子葉植物為食；另外2017年8月，距離尤英市1000哩外的愛阿華州佩拉(Pella)已經首次出現這種特殊飛蛾蹤跡的報導。

梅爾推測，這隻飛蛾是隨著人類移動而來到新州：「證實協助物種四處遷移的有機體，基本上就是我們人類。」

新州昆蟲專家表示，由於尚不清楚飛蛾是否具有入侵性，因此沒有計畫進一步進行研究。

不過克納皮克已經計畫將飛蛾標本捐贈給新州公衛環境與農業實驗室(PHEAL)保存收藏。

新州 新澤西州 愛阿華州

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