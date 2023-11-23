研究氣候危機 普大、賓大2科學家獲大獎

普林斯頓大學科學家史考羅，以研究氣候與環境科學廣為人知。(取材自普大官網)

兩名分別來自普林斯頓大學與賓州大學的科學家，由於投入研究氣候變遷 成果卓著，獲得2023年約翰史考特獎(John Scott Award)殊榮。

普林斯頓大學科學家史考羅(Robert Socolow)以研究氣候與環境科學廣為人知；賓州大學科學家曼恩(Michael Mann)曾投訴費城 皮革廠汙染溪流，並以研究氣候模式而聞名。

史考羅專門研究碳管理與能源使用並催生普林斯頓與產業合作的「減碳 倡議」(CMI)。史考羅表示，他很榮幸能與之前20位諾貝爾獎得主在內的人獲得這項殊榮。

今年獎項著重在氣候變遷上，每位獲獎人可獲得1萬5000元獎金，頒獎典禮將於11月30日在由富蘭克林(Benjamin Franklin)於1743年在費城創立的美國哲學學會舉行。

曼恩說，「這個獎項意義重大，因為它的精神反映了富蘭克林所留下的資產。他是環保主義者，甚至可說是最早的氣候科學家及氣候倡導者。」

曼恩也致力推廣讓民眾具備分辨出現在電視、網路及社群媒體的氣候科學假訊息的能力，他說，「讓傳播科系的學生與科學系學生放在一起上課，對我來說相當有趣，兩者的互動將很吸引人。」

史考羅對氣候變遷議題感興趣已50年，他認為1970年代的淨水法(Clean Water Act)與清淨空氣法(Clean Air Act)是政府處理重大環境問題的範例。他所領導的「減碳倡議」目前則研究如何捕捉燃燒化石燃料所產生的二氧化碳。