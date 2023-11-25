新澤西愛樂合唱團五周年慶祝音樂會即將拉開帷幕

新澤西 愛樂合唱團將於12月10日呈獻一場建團五周年“愛樂如歌-中外經典合唱作品”音樂會，用優美的歌聲為大家的節日增添溫馨色彩。

這場音樂會不僅是對過去五年的的紀念和回顧，更是對團隊合作精神和專業品質的檢驗。為了向觀眾呈現一場高品質的音樂會，團員們從今年三月就開始投入大量的時間和精力。經過九個多月的辛勤付出，尤其是在擁有聲樂和指揮雙學位的曾雅蘭教授的專業訓練和指導下，團隊整體音樂素養和藝術表現力取得了令人矚目的進步。曾教授以她對音樂的執著追求和豐富的教學經驗，對每一首歌的每一個細節都精心雕琢。她的專業指導不僅提升了合唱團的整體音樂水準，還讓團員們在合唱藝術的海洋裡收穫到了美的愉悅。每一次排練對團員們來說都是曾教授無私奉獻的音樂專家課， 也因此不斷地吸引一些頗具音樂素養的合唱愛好者慕名前來加入愛樂合唱團。

新澤西愛樂合唱團是一個聚集合唱愛好者的團體，由指揮家喬萬鈞和女高音歌唱家胡薇薇創建於2018年，劉豔女士擔任聲樂指導，現任指揮是碩士生導師曾雅蘭教授。合唱團秉承以樂養心、以歌會友、 服務社區的宗旨，致力於排演各個音樂時期、各種風格和語言的合唱作品。五年來，合唱團舉辦過多場音樂會，也應邀出席了在林肯中心舉辦的《紐約夏之聲音樂會》、大紐約地區《華人 合唱節》以及加拿大 蒙特利爾《中秋音樂會》的演出等，獲得業界人士及觀眾的一致好評。

音樂會詳情：時間：12月10日周日晚上7:00， 地點：Westminster Choir College

Hillman Performance Hall， 101 Walnut Ln.， Princeton, Nj 08540。 有關票務資訊請聯繫：Dorothy Chan 201-757-1079， Maggie Wu 609-240-5549 ， Email: [email protected]