我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跪頸案白人警察沙文 在亞利桑納州獄中被刺傷

哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

Hitrons 按摩椅黑五優惠來襲 最低每月 $59起

新澤西訊
歡迎您來到Hitrons的按摩椅展示廳體驗世界一流的按摩椅系列，以幫助提升您的健康水準。
歡迎您來到Hitrons的按摩椅展示廳體驗世界一流的按摩椅系列，以幫助提升您的健康水準。

假期即將來臨，還有什麼比在整個冬季提供無盡溫暖按摩更好的禮物呢？在Hitrons，您將享受個性化的購物體驗，幫助您和您的家人找到完美的按摩椅。

**現在就來享受全年最大的促銷活動。

** 所有促銷活動都配有專業送貨和組裝服務，確保您的購買無後顧之憂

來Hitrons消費，您將體驗到：

**適合度**：如何選擇適合的按摩椅取決於個人，量身定制才是最完美的。一把好的按摩椅不會讓你感覺太緊，也不會留下滾輪錯過你身體弧度的尷尬空間。您的下背部不應該感覺像是漂浮的，並且您的腳底應該舒適地接觸椅子的腳部。

**椅子的精度**：您會驚訝與Hitrons按摩椅掃描技術的精度。它精確地找到您的按摩點，確保您舒適地坐著並到達到足底按摩部位。這種體驗會讓您的按摩療程變得與眾不同。

**滾輪的感覺**：按摩滾輪的感覺各不相同且獨特，就像一位專業按摩師的手一樣。體驗並找到您的偏好。

**設計**：一把好的按摩椅不僅能提供準確的按摩理療，還能提供精准的按摩。它更可以成為您的家居美學的一部分。Hitrons的按摩椅具有極強的設計感，旨在優雅地融入您的現代家居。

**保證**：憑借 20 多年的銷售業務經驗，Hitrons為其出售的產品提供 3 年完整保修的最強保證。 #1 客戶服務永遠是其業務的中心。

現在就來Hitrons選購享全年最低優惠！聯絡電話：201-941-0024； www.hitrons.com；微信：Hitrons;新澤西店地址：1 Remsen Place, Suite#107, Ridgefield, NJ 07657 (201) 941-0024；紐約店地址：150-24 Northern Blvd Unit G10, Queens, NY 11354 (718)-445-2005；華府區店地址：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20120 (571) 404-4132。

微信 新澤西 華府

上一則

新澤西愛樂合唱團五周年慶祝音樂會即將拉開帷幕

下一則

感恩有您 「溫馨」美好

熱門新聞

歲末年終各項開銷增加，許多民眾都為帳單苦惱，也讓詐騙分子有可乘之機。(pexels)

芝亞裔誤入帳單協商騙局 前帳未清又被詐走1.3萬

2023-11-24 10:50
布來頓公園區的帳篷營預定地又恢復施工，現場正在鋪設碎石。(特派員黃惠玲／攝影)

芝12區帳篷營又復工 包括華人在內2抗議者遭警逮捕

2023-11-21 15:21
市府準備在布來頓公園搭建帳篷營的計畫，受到當地居民強烈反對。(特派員黃惠玲／攝影)

芝12區帳篷營預定地確認重金屬污染 市府擬清除後續建

2023-11-22 17:21
伊州政策學會民調顯示，高達63％的選民反對市長強森推動的搭建收容移民帳篷營。(伊州政策學會官網)

治安、移民引發民怨 芝市長強森上任半年支持率僅28％

2023-11-17 10:56
費城藝術博物館是當地著名地標，許多國際遊客特地到此一遊，親自體驗電影「洛基」中，席維斯史特龍跑步登上博物館前階梯的一幕。(美聯社)

明年全球十大必訪城市 費城名列上榜

2023-11-18 01:15
杜克花園黑莖竹開花，通常每120年才會出現一次。(杜克花園臉書)

120年一見 杜克花園黑莖竹開花

2023-11-22 01:00

超人氣

更多 >
中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留
最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

最難看肥皂劇 陳文茜：民進黨不可能出現這麼多離譜的人
感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭
藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空

藍白合破局 華爾街日報：中國對台灣大選期盼落空
「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨

「連狗糧都秒光」 亞馬遜放生鮮優惠大招 華人搶到凌晨