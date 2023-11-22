費城僑胞前往舊金山歡迎習近平主席訪美 熱情高漲

費城僑胞組團前往舊金山歡迎習近平主席。

11月14日，費城 各界華人 華僑300多人滿懷熱情地前往舊金山 ，歡迎中國國家主席習近平 來美舉行中美元首晤，同時應邀出席亞太經合組織（APEC）第三十次領導人非正式會議。

經過數小時的長途飛機，費城僑胞們陸續到達習主席下榻的酒店附近，與來自全美各州的華僑一起，準備迎接。歡迎人群手裡高舉中美兩國國旗，掛起“熱烈歡迎習近平主席來美訪問”，各公會會旗等大字橫幅，不時高唱中國國歌，以表達歡迎習主席到來的激動心情。雖然歡迎人數眾多，但熱烈有序，有條不紊。

迎接的人群中有80多歲的老華僑，有來自各行各業的人士，還有為數不少的留學生團體。許多僑胞向記者表示，雖然知道見到習主席的可能性不大，但依然放下手頭繁忙的工作，前來加入歡迎隊伍，彰顯了旅美華僑們對祖籍國的深深熱愛之情。

大費城僑學界華人社團聯席會議秘書長黃偉星表示，飛機落地，開啟新一天的徵程。有人會問他們起早摸黑為什麼？他說，人類處於歷史的轉折點，中美關係何去何從，兩國人民十分關心。習主席此次飛躍太平洋非常重要，開創了中美關係發展的新征程，是偉大祖國向世界展示實力和推動貿易發展的強有力舉措。祖國加油！華僑加油！

美中企業總商會會長林明華表示，習主席與拜登 總統舉行會晤意涵深遠，探討中美正確相處之道；同美國各界互動交流，匯聚兩國友好合作共識。祖國強大了，是我們華人的驕傲，希望此次訪問取得豐碩成果。

賓州華人僑團聯盟榮譽秘書長王玉明感謝參加歡迎活動的每一位成員，對這次習拜會和亞太經合組織高峰會的參與和見證，敬佩聯盟各位共同主席及參加人員在這次活動中表現出來的熱烈情緒、團隊精神、大局觀念和樂觀態度。他表示，歷史已經留下了我們的足跡和聲音，中美友好，造福世人，功在當代，惠及千秋！祝願中美兩國人民友誼長存，明天更美好！

幾天的歡迎行程一晃而過，習主席離美的當天，天空飄著濛濛細雨，但依然無阻眾人的愛國之情。數百華人華僑早早來到道路兩旁，當習主席車隊經過，眾人揮舞五星紅旗，在雨中向歡送車隊揮手道別。眾人紛紛表示，希望習拜會為中美關係增添穩定性，為新時期兩國關係導航定向，推動中美關係持續改善發展，造就偉大時代！