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3醫生涉性犯罪 新州停發行醫執照

編譯尤寶琪／綜合報導
根據新澤西州長墨菲2022年所簽署的新法，三名有性犯罪前科的醫師今年在申請換發醫師執照的時候，全都遭到主管委員會拒簽。(美聯社)
根據新澤西州長墨菲2022年所簽署的新法，三名有性犯罪前科的醫師今年在申請換發醫師執照的時候，全都遭到主管委員會拒簽。(美聯社)

新澤西州三名有性犯罪前科的醫師今年申請換發醫師執照時，全都遭到主管委員會拒簽。這項決定係依據州長墨菲(Phil Murphy)2022年所簽署的新法所做出，該法禁止醫師考核委員會(Board of Medical Examiner)授予或換發執照給有性犯罪前科的醫療保健專業人員。

法庭紀錄顯示，這三名因性犯罪前科而失去執照的醫師分別為脊骨神經醫師巴賈基安(Bryan Bajakian)、骨科醫師雷特(Raymond Reiter)和神經科醫師雷曼(Farooq Rehman)。

巴賈基安和雷曼的律師拒絕評論；雷特的律師表示，已對醫師考核委員會的決定提出異議，本案目前正在高等法院上訴法庭辯論中。

據NJ Advance Media報導，巴賈基安在2008年因性引誘和非法持有槍械等罪名被判有罪，目前是佛州登記有案的性犯罪者。脊骨神經醫師考核委員會(Board of Chiropractic Examiners)在發現他多次企圖上網引誘兒童發生性關係，並違反規定在無人監督情況下，為未成年病患看診後，於2010年吊銷他的執照；但該委員會在2021年2月，無視時任州檢察長吉沃(Gurbir Grewal)的要求，執意恢復他執照，進而促使州議會推動修法禁止有性犯罪前科的醫事人員執業。

因此，委員會今年拒絕了巴賈基安換照的申請；委員會發給巴賈基安的信函援引法條指出，若持照人有犯罪記錄，包括性侵犯、非法性接觸或犯罪、猥褻、危害兒童福利、試圖引誘兒童或類似罪行等，委員會依法必須拒絕簽署任何續發或復照的申請。

新澤西州 佛州 骨科

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