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賓州婦稱心理疾病殺2子 法官拒收認罪協議

編譯潘勛／綜合報導
涉嫌殺害兩名親生年幼子女的賓州婦人麗莎‧施奈德，雖與檢方達成較輕罪名的認罪協議，但協議書遭法官以不符司法利益為由，拒絕接受。(美聯社)
涉嫌殺害兩名親生年幼子女的賓州婦人麗莎‧施奈德，雖與檢方達成較輕罪名的認罪協議，但協議書遭法官以不符司法利益為由，拒絕接受。(美聯社)

涉嫌四年前殺害兩名年幼子女的賓州婦人麗莎‧施奈德(Lisa Snyder)，與檢方達成協議，就兩項三級謀殺案無異議認罪，但稱自己有心理疾病。協議書日前呈交承審法官泰瑞莎‧強森(Theresa Johnson)，遭法官以不符司法利益為由，拒絕接受。

美聯社報導，現年40歲的施奈德，被控於2019年謀殺兩個親生孩子：4歲的布琳莉及8歲的康納；兩個孩子被發現吊在家中地下室裡，地點在費城西北約60哩的奧爾巴尼鎮(Albany Township)。送醫3天後不治。

檢察官才將認罪協議送到柏克斯郡(Berks County)法院法官強森面前，立即遭她拒絕接受；開庭才幾分鐘便宣布退庭，辯方律師試圖攔住她，則被喝令閉嘴。

強森表示拒絕接受那分認罪協議，稱「它不符司法利益」，接著大步離去。

因此本案接下來進入開庭審理，施奈德面臨一級謀殺、危害兒童、毀壞證據等多項指控。

地區檢察官亞當斯(John Adams)對檢方何以同意讓施奈德就罪刑較輕的三級謀殺無異議認罪，不願置評；該罪名可判處20到40年有期徒刑。他接受電話訪問說，「檢方不懷疑施奈德有心理疾病的事實。」

施奈德的辯護律師則不願置評。

最初打911報案電話的人就是施奈德本人，她對警方說，兒子受到霸凌，一直威脅要自殺。但檢警馬上懷疑她的說法，並表示找不到佐證。一位專家表示，孩子體力上不足以對自己及妹妹造成那種傷害。

警方表示，他們發現的證據，包括施奈德上網搜尋自殺、上吊死、如何殺人等相關資訊的紀錄，還看了「我幾乎僥倖逃脫」(I Almost Got Away With It)這部犯罪檔案紀錄劇。警方表示，施奈德另承認去店裡買了拴狗繩，同一天兩個孩子就被發現吊在上面。

費城 亞當斯 賓州

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