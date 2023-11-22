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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

增幅逾6% 新州10月博弈營收4.2億

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州賭場、賽馬與運動博弈產業10月營收共達4億2300萬元，較去年同期增加6.6%。但實體博奕仍未完全恢復新冠疫情前的水準。(美聯社)
新澤西州賭場、賽馬與運動博弈產業10月營收共達4億2300萬元，較去年同期增加6.6%。但實體博奕仍未完全恢復新冠疫情前的水準。(美聯社)

新澤西州博弈主管當局近日表示，州內的實體與線上賭場、賽馬與運動博弈產業10月營收共達4億2300萬元，較去年同期增加6.6%。

不過，賭場業者的關鍵指標，即從現場賭客身上贏走的金額，新州九家賭場中有五家不及新冠疫情前的水準，這是大西洋城博弈產業持續關注的問題。

有四家賭場，分別是海洋賭場度假村(Ocean Casino Resort)、百佳塔(Borgata)、硬石(Hard Rock)和度假村(Resorts)，上月從現場賭客身上賺得比2019年10月疫情爆發前更高的營收。

斯托克頓大學勞埃德萊文森研究所(Lloyd Levenson Institute at Stockton University)主任珍‧博庫內維奇(Jane Bokunewicz)說，「儘管傳聞稱賭場內的生意不如以往，但今年以來的實體博弈收入依然可觀。」

博庫內維奇指出，今年1到10月的現場賭客收入共約24億元，預料將超越2022年整年收入，且有機會超越2019年的水準。

新州賭場管理委員會(NJ Casino Control Commission)主席普勞西斯(James Plousis)則表示，大西洋城今年1月到10月的博弈收入創下過去十年來最佳紀錄。

賭場必須與第三方分享線上與運動博弈的收入，包括運動主辦當局和技術夥伴，這也正是賭場更在意從現場賭客身上賺錢的原因。

各賭場上月從現場賭客獲取的利潤中，百佳塔營收約5700萬元，年減近9%；度假村營收1330萬元，年增3%；硬石營收4120萬元，年增6%；海洋賭場度假村賺進4330萬元，年增逾53%。

海洋賭場度假村10月最賺錢的部分是傳統賭桌遊戲，而俗稱「吃角子老虎」的拉霸機進帳也很可觀。

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