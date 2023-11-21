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新州第一夫人宣布參選聯邦參議員 譚米爭取梅南德茲空缺

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州長墨菲夫人譚米·墨菲15日宣布正式競選聯邦參議員。(美聯社)
新澤西州長墨菲夫人譚米·墨菲15日宣布正式競選聯邦參議員。(美聯社)

新澤西州長墨菲夫人譚米·墨菲(Tammy Murphy)15日宣布正式競選聯邦參議員，墨菲州長17日首度公開表態說，此事無關裙帶主義，「她將竭盡所能，贏得這項公職。」

墨菲在羅格斯大學法律研討會發表談話後，對記者說，他要強調兩點：一、此事絕無暗盤；二、暗盤說絕對錯誤。「她會憑自己實力，不是靠我，」贏得議員職銜。

他說，「(競選時)我會伴隨在旁，就如同(我競選時)她在我身邊一樣。但她有自己的一雙腳，她會跑遍全州(拉票)，憑自己的實力贏得選舉，(當選後)你們不會看到本州歷史上有比她更勤奮為人民拚命的人。」

譚米·墨菲15日宣布參加民主黨初選，爭取民主黨提名2024年參院選舉，取代梅南德茲。後者被聯邦檢察官以貪腐、收賄、共謀擔任埃及政府的「外國代理人」等罪名起訴。

國會眾議員金安迪(Andy Kim)、進步派政治人物漢姆(Lawrence Hamm)也在爭取梅南德茲的空缺。勞工領袖康波斯-梅蒂娜(Patricia Campos-Medina)也可能加入角逐。

梅南德茲自稱無罪，拒不下台，但沒表明明年是否競選第四任。民主黨領導階層大致已經放棄他，他的民調支持度也一蹶不振。

譚米‧墨菲現年58歲，曾任高盛公司財務主管，從未擔任公職，不過很積極協助先生參政，經常發表公開演說，熱心慈善公益事業。她若選上，將是新州第一位女性聯邦參議員。

墨菲說，太太過去六年「表現極佳」，他感到「無限的驕傲。」他認為自己的太太是當參議員的好人選，參選「對美國民主是好事一樁。」

目前為止，譚米也是被看好的人選，除了丈夫的「加持」和自己出色的學經歷與人脈，還得到關鍵的民主黨郡級領導人支持。民主黨地方黨部對初選具有重大影響力，甚至可以決定候選人在選票上的排名位置，以及選舉資源的分配。

民主黨 參議員 新澤西州

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