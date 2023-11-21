歲末節日至 新澤西佛光會捐贈社區300份食物

South Plainfield社服部主任白瑞Heather Barry(中)和紐澤西佛光協會會長童振邦(中左)，愛迪生分會會長李蔓玲(中右)以及佛光會會務幹部合影。(主辦方提供)

國際佛光會新澤西 協會秉持佛光人的四給精神，長期不懈地舉辦多項公益善舉，濟助生活艱難的民眾，致力達成社區和諧。

歲末節日將臨，物資捐贈活動由協會會長童振邦，副會長張大禹、督導魏建國、財務長蔣秀玉、愛迪生分會會長李蔓玲、副會長鄭愛碧，暨幹部連素女、張燕華等數餘人，於11月14日中午前往南平原市社會福利部，捐贈三百多份食物，由社服部主任白瑞(Heather Barry)代表接受。

白瑞表示，新澤西協會多年來持續關懷社區弱勢居民，春秋兩季都會慷慨捐贈大量食物及日用品，此次又精心準備了足以供應50個家庭的蔬菜罐頭、飽足食品和果醬等等，對深受高通 膨、高物價之苦的生活困難家庭，猶如及時雨，她深表感謝。

佛光會會員將食物捐贈品分纇排列展示。(主辦方提供)

承辦此次活動的愛迪生分會會長李蔓玲說，在物價飛漲的當下，圓滿完成扶貧濟弱心願，是佛光人謹遵星雲大師 教誨「制度領導、集體創作、唯法所依」的實例展現。

當一車車的捐贈品推入社服部時，走廊兩側的多位社區長者，都對佛光人的到來歡喜親切地招呼，並紛紛豎起讚賞的大拇指，祥和美好的畫面讓人為之動容。

會員張燕華表示，由於過去平日工作忙碌無緣參與義舉，這是她第一次參加捐贈活動，能為社區付出一份關懷的愛心，和社區大眾廣結善緣，在寒冬帶給鄰里溫暖，自己感受到「施比受更有福」的快樂，實在是太高興了。

張大禹說，佛光人不畏寒冷天氣走入社區，將食物提供給需要的人，不僅讓他人感受到世間溫暖，也給予自己修持慈悲與智慧的因緣，讓社會充滿祥和溫馨。