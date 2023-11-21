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賓州州長簽署 獲州府補助4大學須公開財務

編譯盧炯燊／綜合報導
賓州州立大學。(美聯社)
賓州州立大學。(美聯社)

賓州民主黨籍州長夏皮羅(Josh Shapiro)16日簽署一項法案，州內4所獲州政府補助的大學，必須在財務、聘任及運作等方面增加透明度，公開披露相關記錄。

多年來州議員一直要求匹茲堡大學(University of Pittsburgh)、天普大學(Temple University)、林肯大學(Lincoln University)及賓州州立大學(Penn State university)公開更多公共紀錄。

這4所大學被稱為「與州政府相關大學」(state-related)，並不全是州立大學，但仍獲得納稅人的贊助以支援學費及運作。

賓州參議會15日一致通過一項相關法案，夏皮羅隔天即簽署成法。有關大學也表態支持這項立法。

根據該法，大學必須公布其財務、聘任及運作的各種信息。 其中一些數據是他們早已自願製作的，例如董事會的公開會議記錄、入學人數和員工就業數據等。

在法案通過前，校方已自行公布部分數據，例如公開會議記錄、入學人數及員工數目等。現在校方更必須公布校董的薪資、200名最高薪資員工的薪酬數字，教職員的薪酬範圍等。校方還須報告每個學術及行政支援單位，以及任何由學費或納稅人資助的詳細財務信息，有關員工的分類及課程學分的詳細信息也在公布之列。

除此之外，凡超過5000元的合約，除須在校方官網上公布外，也要呈交給州長辦公室及州議會。

法案除要求披露更多信息外，也確定今年提供4所大學共6億300萬元補助。

其中林肯大學2023-24學年學費維持不變，補助款增加了300萬元；但其他三所大學因為調高了學費，所以共和黨強烈反對給予更多資助。

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