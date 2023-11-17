虐待3養子女 新州前軍官夫婦4度被判刑

前陸軍少校傑克遜(左)和妻子卡洛琳‧傑克遜被控虐待三個領養子女自2013年遭起訴後，日前第四度被判刑。(美聯社)

前陸軍少校傑克遜(John Jacksonz)和妻子卡洛琳‧傑克遜(Carolyn Jackson)因虐待三個發展遲緩的領養子女，日前各被判處9年和11年又8個月徒刑。這是他們第四度被判刑。

聯邦檢察官塞林格(Philip Sellinger)表示，傑克遜夫妻在五年內「殘忍、簡直要人命」地虐待三名兒童受害人，被告虐待成性的暴行，如肢體攻擊、禁止吃飯喝水服藥、強迫孩子吃辣醬等等不人道行為，真是駭人聽聞。」

塞林格說：「法庭今天對卡洛琳和傑克遜宣判徒刑，就是要追究他們的恐怖罪行，也替受害人爭得一點公義。」

2013年聯邦檢察官提出的起訴書指出，兩人在新州 莫里斯郡(Morris County)居住的時候，於2008年6月領養兩個小孩；三年後，又再領養一個。

司法調查發現，傑克遜用「致命武器」打小孩，把骨頭打斷，還不准他們吃飯、喝水。兩夫婦叫兩個親生孩子不准領養的三個吃喝，也不准對外洩露虐待養子的事。夫妻倆強迫養子吃辣椒粉、辣醬和大量的鹽。檢方總共以17項罪名起訴他們。

2015年，受害人都小於4歲時，傑克遜夫妻首度遭判刑，卡洛琳被判24個月坐牢，丈夫緩刑，但須社區服務400小時。這次判刑因程序有誤，經上訴後重判。

2018年重判，卡洛琳40個月徒刑，丈夫也是40個月徒刑，包括緩刑和社區勞役。第二次判刑也因程序錯誤，再度上訴重判。

2021年第三次判刑，卡洛琳被判坐牢40個月，丈夫則是18個月在家拘禁。上訴法院以地區法院沒有遵照指示為由，下令重判。上訴法院指示地院，判刑必須考量三個孩子「總體健康」受到的傷害，以及陪審團宣判危害兒童等罪行確立的事實。

地院第三度宣判遭推翻後，於上月底做出第四次判刑。傑克遜今年48歲，他太太46歲。