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FBI賞萬元緝拿 國會新州暴徒逃逸後自首

編譯俞仲慈／綜合報導
新澤西州男子葉特曼因參與2021年國會暴亂事件而遭通緝，日前已向警方投案。(FBI檔案照)
新澤西州男子葉特曼因參與2021年國會暴亂事件而遭通緝，日前已向警方投案。(FBI檔案照)

新澤西州男子葉特曼(Gregory Yetman)因參與2021年國會暴亂事件而遭通緝，日前當警方要將他逮捕歸案時趁機逃逸，之後藏匿樹林兩天後，終於自動投案，聯邦調查局(FBI)已將其羈押。

FBI發言人艾美·托雷森(Amy Thoreson)已聲明證實，葉特曼已向蒙洛鎮(Monroe Township)警局自首。

據今日美國(USA Today)引述官方消息來源指出，2021年1月6日國會暴亂事件當天，編號278的「攻擊聯邦警員」 (Assault on a Federal Officer，AFO)嫌犯，從地上撿起一罐胡椒噴霧攻擊國會警察和其他群眾，因此被FBI列入通緝名單。

FBI透過照片和影像比對，確認278號AFO嫌犯就是新州居民葉特曼，於是在8日上午派遣幹員前往其住處，準備將他逮捕，不料卻被葉特曼趁機逃進住家附近樹林藏匿。

FBI發動搜索行動，並懸賞1萬元獎金，呼籲民眾提供線索，同時發布一份通緝公告，列舉葉特曼犯下的多項聯邦罪名，包括襲擊警察、妨礙執法以及在國會大廈進行人身暴力等。

葉特曼自知法網難逃，於10日上午，在沒有武裝的情況下，自動向當地警局投案。

葉特曼居住的海梅塔市(Helmetta Borough)市長斯拉維奇(Chris Slavicek)在葉特曼自動投案後，向今日美國坦承：「老實說，真的讓人鬆了一口氣，社區現在重新恢復運作。」

另外當地媒體報導，葉特曼因為持有違法的大容量彈藥，已被檢方指控四級罪名。

據了解，參與2021年國會攻擊事件的嫌犯，仍有數百人身分尚未確認；但民間電腦高手透過網路搜尋，已確認部分嫌犯身分，並向FBI檢舉。

FBI 通緝 新澤西州

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