假警察電話詐騙風行 賓州巴克斯郡官員：勿上當

賓州 巴克斯郡(Bucks County)官員日前提醒民眾，最近假借警局名義的詐騙 電話風行，歹徒講得出警察名字，也有辦法在電話上顯示仿似警局的號碼或名稱，民眾萬勿上當，警局絕不會透過電話要民眾繳錢。

郡警說，歹徒最常使用的手段，就是恐嚇你欠繳罰金、費用什麼的，不趕快繳納就要坐牢，或付出高好幾倍的罰金，有時候，開口就要好幾千塊錢。

警局舉例說，某男在電話中被告知，法院陪審團給你傳票你不理，法官已開出拘票要逮捕你，不想被逮，就乖乖交出2500元罰款來。也有電話中要你提供個人銀行帳戶或信用卡 號碼的，還說沒有現金，禮品卡也行。

歹徒說他是某某警員，還真有這姓名的警察，加上「致電人身分」電子哄騙，會讓人信以為真這是警察局打來的電話。

巴克斯郡官員說，郡警局警察或其他員工絕對不會打電話向民眾催繳，要民眾付錢，或要你把禮物卡加值好代替現金，凡此種種，必是詐騙電話無疑，請先立即掛斷並報警，或通知執法單位。上FTC.gov和FCC.gov這兩個網站提報可疑電話也可。

防電話詐騙最基本兩招：絕不在電話中告訴對方你的個資和財務資訊；催錢越急越顯示，是詐騙電話無疑。