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明年全球十大必訪城市 費城名列上榜

編譯陳韻涵／綜合報導
費城藝術博物館是當地著名地標，許多國際遊客特地到此一遊，親自體驗電影「洛基」中，席維斯史特龍跑步登上博物館前階梯的一幕。(美聯社)
費城藝術博物館是當地著名地標，許多國際遊客特地到此一遊，親自體驗電影「洛基」中，席維斯史特龍跑步登上博物館前階梯的一幕。(美聯社)

指標性「孤獨星球」(Lonely Planet)旅遊指南評選2024年全球十大必訪城市，費城排名第五，超越其他美國都會，被讚為「完美結合老派與現代的大都市」。預期明年將有更多觀光客湧入費城，餐廳、古蹟遺址將擠滿人潮，交通也可能阻塞。

孤獨星球執行主編尼蒂亞‧錢伯斯(Nitya Chambers)表示，該旅遊指南基於各城市的關聯性、獨特性及不容錯過的驚訝元素，評比全球各個國家、地區、城市。 

錢伯斯說，「費城完美融合老派與現代都會，歷史豐富，文化核心不斷發展。我們對於這樣的新舊平衡感到興奮，博物館、歷史、美食與指標性的文化參考，讓這個地方既熟悉又獨特。」

鄰近費城華埠的瑞丁車站市場(Reading Terminal Market)創立於1893年，是美國最老的農夫市集。

電影「洛基」中，席維斯史特龍跑步登上費城藝術博物館(Philadelphia Museum of Art)前階梯的一幕，有助強化費城的國際吸引力；羅斯福公園的東南亞市場(FDR Park's Southeast Asian Market)則展現當地社區的新奇與多元族裔活力。

每年有超過4000萬名遊客造訪費城，2022年在費城觀光收益超過70億元，費城周邊五郡的旅遊與飯店業近期僱用將近20萬名員工。

費城「會議及旅遊局」(Convention and Visitors Bureau)主任布魯姆(Robin Bloom)表示，「我們很興奮也覺得實至名歸，費城是很棒的城市，它是國際旅客抵美後前往東部的閘道。」

費城 觀光 博物館

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