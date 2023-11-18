投訴不斷 新州艾郡1學區學監遭免職

新澤西州艾薩克斯郡南橘楓木學區學監泰勒，遭到教育委員會投票免職。(取自Ronald Taylor個人領英專頁)

新澤西州艾薩克斯郡(Essex)南橘楓木學區 (South Orange-Maplewood)教育 委員會有鑑於來自家庭、教師及教育倡議者的不斷投訴，將該學區的學監(superintendent)免職。

委員會成員11月3日以6比3的投票 結果，讓學監泰勒(Ronald Taylor)帶薪休假至2024年6月30日合約到期為止，並任命該學區前任助理學監吉爾伯特(Kevin Gilbert)為代理學監。根據教育廳的數據，泰勒去年年薪為22萬6000元。

此前，該學區公立學校教職員工會「南橘楓木教育協會」(South Orange-Maplewood Education Association)於10月27日宣布針對泰勒的諸多爭議，進行不信任投票。

根據「新澤西教育報告」(NJ Education Report)，教師工會指控泰勒未能縮小成績差距，在其管理下，特殊教育課程人力不足，且外包學生接送服務也經常出問題。

工會還指出，按照2020年與「非裔家長工作坊」(Black Parents Workshop)達成的協定，泰勒在糾正歧視非裔兒童的長期政策與作法方面管理不善；「非裔家長工作坊」於2018針對此議題在聯邦法院對該學區提出訴訟。

儘管如此，也有人指責教育委員會的行動是受到針對泰勒的種族主義所驅使；泰勒上個月因為取消學校萬聖節活動遭受批評，理由是活動增加家庭負擔，且涉及宗教敏感性。

在日前的會議上，泰勒指控委員會主席維特爾德(Kaitlin Wittleder)針對他個人。

維特爾德感謝泰勒自2019年以來的服務，並表示委員會讓他休假是「經過深思熟慮的的決定。」她並列舉出400份投訴、工會的不信任投票，以及泰勒未能改善績效等具體證據，做為將他免職的理由。