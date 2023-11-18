公投通過 新州2學區設全天制免費幼兒園

新澤西州伊夫斯翰和橋水-拉瑞頓兩學區居民公投通過，開辦全天制幼兒園且免收費用。(美聯社)

新澤西州伊夫斯翰(Evesham)和橋水-拉瑞頓(Bridgewater-Raritan)兩學區 居民公投 通過，開辦全天制幼兒園且免收費用。居民的稅負將因此加重，以支付有關費用。

分屬柏齡頓郡和薩摩塞特郡的兩學區上周選舉日，就全天幼稚園的經費辦法，詢問選民的意見，結果都以55%贊同票通過。

州教育 廳資料顯示，1998-1999學年，新州約有一半學區幼兒園上課半天，顯見當時半天制幼稚園頗為普遍，隨後越來越多學區改為全天制，下學年剩下15個學區還只上半天課。

由於幼兒園不是義務教育，各學區沒有義務免費提供全天制幼兒園。

橋水-拉瑞頓學區居民以55%的比率通過全天制幼兒園經費辦法後，學監比爾斯(Robert Beers)說，這將帶動世代變化，「從此我們將有全天制幼兒園，提升本地的教育機會，本人謹向民眾對教育委員會的信任，表示感激。」

橋水-拉瑞頓學區計畫在2026年開辦全天制幼兒園。該學區內的家長，目前即使想付錢讓子女上全天制幼稚園，也沒機會，不像其他學區的半天制幼兒園，只要多付半天的費用就可以。

伊夫斯翰學區同樣的公投議題，也獲得55%選票的支持。該學區目前採取付費全天制幼兒園，2021-2022學年度有200名學生。本學年度只需付前三個月的費用，明年元月起就變成免費。

除此之外，該學區的選民也通過心理健康服務經費。學區學監史密斯(Justin Smith)感謝教育委員會全體員工、家長及社會大眾的支持，也為年輕學子感到高興。