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寶島老字號-美味半畝園 開幕10年 堅守品質不改初心

新澤西訊
半畝園美食十年來深受新州食客喜愛，堂食外賣無任歡迎。
半畝園美食十年來深受新州食客喜愛，堂食外賣無任歡迎。

位於新州East Hanover的半畝園餐廳，源自於1971年創立於臺北的餐飲老字號。為新州朋友們提供美食服務已經十年啦！其以北方麵點為主打，各色小吃味道正宗，價格親民。多年來半畝園品質一如既往，每次光臨從未失望，深受大家的喜愛。

半畝園的麵點全部為純手工製作，口感勁道，美味正宗。光是麵條就有近二十種選擇之多，有牛肉牛筋面、紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵、乾拌牛肉麵、榨菜肉絲面、雪菜肉絲面、排骨麵、雞排面、陽春麵、擔仔麵、肉燥麵、炸醬麵、擔擔麵、豬腳麵、酸辣涼麵、招牌涼麵等。地道的紅燒牛肉麵，肉塊軟爛，湯頭濃鬱，大塊的牛肉搭配上Q彈的麵條，一口吃下去，讓人直呼過癮。

半畝園的餅類也可謂是稱霸全場。剛出爐的牛肉餡餅，外皮酥薄，內餡紮實，入口多汁，讓人回味無窮。醬肉燒餅，肉色醬紅，入味酥鬆，口感細膩，醬香醇厚，搭配上熱乎乎的芝麻燒餅，越嚼越香，堪稱一絕。難怪醬肉燒餅這樣的簡單美味能延續300多年之久，在中國北方歷史上，上至王公貴族，下至平民百姓，無不對它格外熱愛。而層層疊疊的手抓餅，則薄如紙張，香酥可口，搭配一疊小菜，一碗甜粥，簡單又滿足！

除了麵食，半畝園還提供滷肉飯、排骨飯、雞排飯，各式鮮湯如牛肉湯、魚丸湯、燕丸湯、貢丸湯等，皮蛋豆腐、毛豆百葉、麻辣耳絲、滷大腸、醬肘子、醬牛肉、鹽酥雞、夫妻肺片、雪菜肉絲炒年糕、清蒸龍利魚片等大家喜愛的美食。

歡迎光顧半畝園餐廳（A&J Bistro）。地址：352 Rt.10, East Hanover, NJ 07936（距離East Hanover金門超市僅5分鐘）電話：973-506-9066、973-585-7238。

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