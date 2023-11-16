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新州華夏中文學校年會逾300人出席 頒發特別貢獻獎

記者謝哲澍／新澤西州報導
華夏中校年會。(記者謝哲澍／攝影)
華夏中校年會。(記者謝哲澍／攝影)

華夏中文學校日前在新澤西州凱悅酒店(Hyatt Regency New Brunswick)舉辦2023華夏中文學校教師培訓暨學校管理研討年會。此次年會有來自華夏中校各地20所分校的300多名教師、教務人員以及總校管理人員出席，共同參與兩天活動，包括專題研討會及教學論壇等。

此次年會的主題為「明心淨志、敦本務實」。華夏中校總校長薄英戡在致詞時指出，中文教學在疫情期間面臨考驗，今年華夏中校恢復運動會等一系列線下活動，不僅獲得家長、師生支持，也讓中校教學更上一層樓。他指出海外中文教學與中國國內的中文教學存在差異性，因此希望能夠借年會讓教師相互學習、交流、探索創新教學方法、深化教學理念。

華夏中文學校2023年年會上頒發特別貢獻獎。(記者謝哲澍／攝影)
華夏中文學校2023年年會上頒發特別貢獻獎。(記者謝哲澍／攝影)

出席年會的中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱為獲得特別貢獻獎的呂敏偉、王宏、潘仁南、張涼、王子衡、劉有任、王浩、王虹、趙霞、曹作軍、林潔輝、王金龍、寧森等頒獎。潘焱表示，華夏中文學校成立20多年來，日益進取、開拓創新，積極在海外傳播中文教育，發展成為擁有22所分校、北美最大的中文教育系統十分不易，並為中美人文交流作出積極貢獻。

為期兩天的時間裏，年會包括了不同年級的專題研討會、董事長、校長論壇、教務長論壇，並設有大講座與問答討論環節，能夠讓每一位教師、教務人員以及管理人員參與其中。特邀專題講座包括王文龍主講「趣味文化活動和多種華文教學方法」、彭濤主講「中文教師語法訓練和文學修養」、王嘉佳主講「心理學在中文二語教學中的運用」、應潔主講「漢字藝術化教學的探索」。

教育 新澤西州 疫情

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