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新州護士控新冠疫苗接種令違憲 最高法院拒受理

記者顏伶如／綜合報導
新澤西州州長墨菲。(美聯社)
新澤西州州長墨菲。(美聯社)

包括凱蒂‧史克茲尼(Katie Sczesny)在內等多名護士以違反宗教自由、基於個人健康考量等理由，提告反對新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)2022年頒布的醫療人員新冠疫苗接種令，官司打到聯邦上訴法院都落敗，上訴最高法院之後，案件被列入最高法院最新公布的不予受理名單。新聞周刊(Newsweek)14日報導，最高法院的表態讓疫苗懷疑派人士踢到鐵板。

最高法院拒絕受理，聯邦上訴法院裁決得以成立，也就是史克茲尼等人敗訴。

墨菲在2022年1月、3月、4月陸續發布行政命令，規定在醫療院所或照護機構工作的醫護人員必須接種新冠疫苗以及最新推出的補強針，以保障接觸病患的健康安全。

史克茲尼、潔米‧魯姆費德(Jamie Rumfield)、黛博拉‧哈根(Debra Hagen)、瑪瑞特‧維提(Mariette Vitti)指控墨菲行政命令違憲， 違反憲法保障的宗教自由，要求法院對他們任職的亨特登郡醫療中心(Hunterdon County Medical Center)下達禁制令。

2022年6月，新澤西區聯邦區域法院法官凱斯特納(Georgette Castner)以缺乏提告理由、並未舉證遭逢重大損失為由，裁定史克茲尼等人敗訴。凱斯特納裁決指出，州政府對醫護人員發布疫苗接種令是合理考量，目的在於保護身體虛弱的病患健康，並維持醫院診所環境安全。

史克茲尼等人向聯邦第三巡迴上訴法院上訴，但因為疫情消退，行政命令已失效，遭到上訴法院駁回。

史克尼茲等人的訴訟僅被最高法院列在不予受理的案件名單，大法官並未提供進一步解釋。

疫苗 新澤西州 疫情

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