麥當勞和Crocs全球聯手合作推系列產品，獨具匠心設計讓粉絲熱情再次飆升

麥當勞 x Crocs全套組合包括附帶Jibbitz鞋飾的系列鞋款，每雙售價$70-$75之間， 襪子每雙$20。

麥當勞 x Crocs兩大品牌首次聯手結盟，讓粉絲將更為帥氣逼人。受到Crocs Stars 和 Mickey D忠實粉絲的靈感激發而促成的品牌融合，將自11月14日起在全球將近30個國家推出包括鞋、襪、和Jibbitz 鞋飾在內的一整套系列產品線。

無論是帶有麥當勞特色的經典Clog ，還是受麥當勞偶像人物Grimace, Birdie, 和Hamburglar的靈感激發而設計出的限量版復古鞋，該系列鞋款的推出是消費者們能夠日復一日，毫無保留的忘情展露粉絲熱情的最佳方式。全套產品將於美國中部時間正午在Crocs.com官方網站，Crocs零售店和精選夥伴批發商店出售，售完即止。請在社交平臺@McDonalds 和 @Crocs 上隨時追蹤，抓緊Crocs 發售的時間。

麥當勞 x Crocs全套組合包括附帶Jibbitz鞋飾的系列鞋款，每雙售價在$70-$75之間，襪子每雙$20：

* Grimace x Crocs 舒適涼鞋：受全體粉絲的紫色閨蜜激發靈感而設計出的這款涼鞋以人造毛皮為襯裡，讓您感覺這一天是穿著Grimace的鞋子走路。Grimace 舒適涼鞋的鞋帶上有他的可愛表情，加上依照他最喜歡的零食奶昔製作的Jibbitz鞋飾，還有可配搭的襪子。

* Birdie x Crocs 經典Clog: 像Birdie這樣的早鳥一定會搶先買下她的招牌黃色和粉色經典Clogs，和她的餐點最愛 – 麥當勞Egg McMuffin Jibbitz?鞋飾。Birdie 的粉絲還可配搭帶有Birdie 翅膀的粉色襪子，讓這雙鞋子走起來更覺步履輕盈。

* Hamburglar x Crocs 經典Clog: 穿上以Hamburglar 著名的黑白條紋為特色的這款經典Clogs讓您感覺和Hamburglar本人一樣神出鬼沒，附帶的Jibbitz鞋飾也是他的必選餐點（當然是漢堡啦）。再加上一雙配搭的襪子，這個頑皮鬼的造型就大功告成。

* McDonald’s x Crocs經典Clog: 如果您喜歡穿麥當勞經典造型的Crocs, 這款McDonald’s x Crocs 經典Clog 非您莫屬。最棒的就是附帶全新黃金炸雞塊（Chicken McNuggets）、舉世聞名薯條（World Famous Fries），和大麥克（Big Mac）Jibbitz鞋飾，讓您走到哪裡，您的餐點最愛就跟到哪裡。

為了慶祝與Crocs的夥伴關係，麥當勞將提供捐款，加強RMHC的慈善工作，支援有患病孩童的家庭，協助他們取得所需的醫療照護和資源。千萬別忘了在11月14日那天的日曆上做個標記，在麥當勞x Crocs最火的時刻搶購限量商品。

麥當勞美國公司（McDonald’s USA, LLC）以高質量食材與多樣化的菜單選項，每天服務數以百萬計顧客。麥當勞在美國有大約有1萬3500家餐廳，其中百分之九十五由業主獨立擁有和經營。欲知詳情，請登錄www.mcdonalds.com網站，或通過推特追蹤我們 Twitter @McDonalds，或參考臉書 專頁www.facebook.com/mcdonalds。