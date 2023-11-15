蘇麗凰博士伉儷參加慶祝雙十節活動

蘇宗傑醫師(左）代表美國賓州州政府參議院及參議員Sen. Gene Yaw贈送賀函予李光章大使（中）及夫人。（李光章大使供圖）

臺北駐紐約經濟文化辦事處李光章大使和夫人近日邀請了世界少棒城、威廉波特市的蘇嘉盛醫師（Dr. Jason Shu, MD）和 蘇麗凰博士（Dr. Grace Shu, MD. PhD）及他們的兒子蘇宗傑醫師（ Dr. Joel Shu, MD. MBA），出席中華民國 (臺灣)第112届國慶節慶祝活動，該活動在紐約文華東方酒店舉行。

蘇麗凰博士是美國聯邦政府 公共衛生服務顧問和賓州 萊康明縣政府總顧問，主管國際事務。 蘇嘉盛醫師是賓州醫學 委員會委員。

蘇宗傑醫師同時也是US Wellstar Health System 的副總裁，他宣讀了賓州政府參議院 對中華民國(臺灣)第112屆國慶節慶祝活動賀函及對500多位出席嘉賓的歡迎信，並代表參議員 Senator Gene Yaw 將賀函贈送給李大使和夫人。

李大使於 2022 年和 2023 年曾到訪威廉波特市，參加世界少年棒球聯盟賽，為台灣少棒小朋友加油打氣。 蘇麗凰博士推薦並請萊康明縣縣長斯科特•梅茨格（Commissioner Scott Metzger）、委員托尼•穆薩雷（Commissioner Tony Mussare）和委員里克•米拉比托（Commissioner Rick Mirabito）任命及贈送獎証，祝賀李大使成為美國賓州萊康明縣榮譽市民。

蘇麗凰博士表示，感謝李大使和夫人的盛意邀請，參加今年的國慶慶祝活動，讚揚他們極具親和力，是非常有才華的外交官。 希望很快能在世界少棒城威廉波特市再次歡迎他們。