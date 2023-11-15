費城中華婦女會25週年慶典 攜手同行25載 共創美好未來

婦女會理事及顧問們合影。前排左7-8為會長劉素芬、副會長葉唐秀英。

11月11日晚，中華婦女聯誼會（以下簡稱婦女會）慶祝成立25週年在東方明珠酒樓隆重舉行，300多位各界嘉賓出席，共同開啟充滿意義的慶祝之夜。慶典由孟紅、王小玉主持。

活動伊始，舞台投影大屏幕首先回顧了婦女會25年來完成的各項社會工作，讓在場嘉賓看到了一個充滿活力及承諾的團體，傳播中華文化，傾力于社會公益，在不斷成長中為社區繁榮進步作出了不可磨滅的貢獻。

會長劉素芬致歡迎辭，感謝婦女會理事和會員們長期以來的熱心服務及無私奉獻，婦女們用自己的智慧和努力，書寫了25載輝煌的篇章。婦女會一直秉承為社區提供服務咨詢和促進文化交流的宗旨，在華埠 開展了眾多教育文化推廣講座，新冠疫情 期間為社會募捐，鼓勵亞裔 市民參與投票，慶祝雙親節，舉辦兒童聖誕派對，為社區提供翻譯及講解服務，舉辦各項公益活動等，均離不開會員們的共同努力。

費城 市議員Nina Ahmad、中華公所董事長林興、大費城僑學界秘書長黃偉星，協勝公會元老陳姿等分別致辭，贊揚婦女會長期以來在各個方面做出的努力，盡心盡力服務社區，為僑胞謀福祉、爭取權益。在推動華裔 社區和華埠發展中擔任了至關重要的角色。在全體理事、顧問及會員的共同努力下，成績有目共睹，獲得了社區的讚譽及認可。

Nina代表市議會,向婦女會歷屆會長及副會長胡惠霞、劉郭雪蘭、陳周潔貞、曾玉蓮、施閻錫如、葉慧民、梅江慧雅、賀麗雯及現任會長劉素芬、副會長葉唐秀英頒發了嘉獎狀，肯定了婦女會在賓州和費城社會發展中的重要作用。

葉唐秀英致答謝辭，表示會一如既往與姐妹們攜手合作，發揚婦聯傳統，搭建社區溝通橋樑，展現亞裔女性在社會中的地位，將婦女會的宗旨發揚光大。

晚會上，全體理事合唱《明天會更好》，開心、歡樂、富貴、三朵金花舞隊獻上精心編排的舞蹈，展現華裔女性豐富多彩的生活，以及積極邁向未來的風貌。慶典氣氛熱鬧非凡，會員與嘉賓們共度佳夜。