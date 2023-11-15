值勤「髮型違規」遭處分 新州非裔女警控歧視

新澤西州楓林鎮警局資深女警威克斯-里維拉上班時，因為將頭髮綁成圖中的「班圖結」造型，結果遭到處分，上周向法院提告該鎮違反新州反歧視法。(Chian Weekes-Rivera照片)

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，新澤西州 楓林鎮(Maplewood Township)，一名資深女警姬安·威克斯-里維拉(Chian Weekes-Rivera)上周向法院提交訴狀，指控警局「因其髮型施以紀律處分」，違反新州 反歧視 法，該法禁止基於種族、性別或其他個人特徵的歧視與干預。

訴狀指稱，今年8月20日，38歲的資深女警威克斯-里維拉上班時，將頭髮綁成「班圖結」(Bantu knots)，亦即將頭髮分成數個部分、並纏繞髮根扭轉，形成一搓搓的螺旋，以保護頭髮免受氣候、工作等外來因素干擾。

結果11天後，維克斯-里維拉被上司庫恩澤(Peter Kuenzel)隊長告知，違反執勤服裝規定；同時她的直屬主管也因為拒絕對維克斯-里維拉施以紀律處分，被控「督導不周」而受到連帶處分。

維克斯-里維拉其向NBC記者表示，當庫恩澤告訴她「髮捲」(rollers)造型不符服裝規定時：「我不得不當場提問，才能讓自己不要哭出來。」並坦承深感羞愧：「實在太尷尬，讓我自己感覺很糟。」

雖然維克斯-里維拉仍在警局服務，但幾經考慮，還是決定對楓林鎮當局和上司庫恩澤爾「針對種族和族裔施以紀律處分」行為，提告並具體求償。

原告律師柯伊爾(John Coyle)表示：「楓林鎮向整個警局傳達一種令人心寒的訊息，就是不僅歧視原告，還要追究不願歧視原告的人。」

訴狀並引用州長墨菲(Phil Murphy)的公開主張：「任何人都不應該為自己的天生頭髮感到不舒服或受到歧視。」