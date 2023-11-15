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全美華人美術教授研討會 探討AI時代藝術

記者謝哲澍／新澤西州報導
中國駐紐約總領館尚繼媛參贊與叢志遠教授、威廉帕特森大學戴維斯院長(左起)在活動中交談。(主辦單位提供)
中國駐紐約總領館尚繼媛參贊與叢志遠教授、威廉帕特森大學戴維斯院長(左起)在活動中交談。(主辦單位提供)

「新趨勢、新旅程」第五屆全美華人美術教授研討會和全美華人美術教授成立十周年慶典，日前在新澤西州威廉帕特森大學(William Paterson University)舉行。

全美華人美術教授協會理事會主席、威廉帕特森大學中國藝術中心主任叢志遠代表理事會主持第六屆全美華人美術教授協會換屆選舉，與會代表肯定以董偉教授為主席的第五屆執委會的成就和貢獻，並選舉以關智民教授為主席的第六屆執委會。

叢志遠與威大藝術、人文和社會科學學院院長戴維斯(Wartyna Davis)共同主持開幕儀式。威大首席副校長鮑爾斯博士(Joshua Powers)致辭祝賀協會成立十周年，並回顧他的家庭和中國的深厚情結，他的曾繼祖父，李荷馬將軍(General Homer Lea)曾任孫中山首席軍事顧問。

尚繼媛參贊代表中國駐紐約總領館和黃屏總領事致賀華人美術協會成立十周年。她說這個學術會議、藝術中心和教授協會就是中間最好的交流平太和聯接紐帶。現任全美華人美術協會執行委員會主席、威斯康辛大學教授董偉代表協會作工作報告，隨後大會主旨演講由紐約大學藝術學院傅韻雪教授主持，紐約媒體理論家、視覺藝術學院教授娜塔莎·楚克(Natasha Chuk)作「人工智慧(AI)時代的藝術」專題演講。

戴維斯院長為大會作總結指出，要審視新科技AI和新形勢給人類帶來的機遇和挑戰，掌握社會發展新趨勢，走在學術和教育的最前沿，開始東西文化交流的新征程。

此次研討會由威廉帕特森大學中國藝術中心與該校美術系，藝術、人文和社會科學學院，全美華人美術教授協會(CAAFA)聯合舉辦。

華人 新澤西州 AI

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