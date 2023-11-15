台美生技協會年會 首登費城 生涯規畫師分享轉職經驗

參與台美生技協會2023年會的成員合影。（主辦單位提供）

台美生技協會(TAAB)11、12日在費城 舉辦2023年會，年會總召集人陳家慧以及賴怡惠表示，近年細胞和基因治療中的精準醫學 ，已利用大數據來定制治療，以數據驅動的治療方式重塑醫療領域。

TAAB首次在費城舉辦年會，會長洪筱玲致詞表示，費城作為生物業界的中樞點，吸引不少人才聚集，透過活動讓許多業界學界人士齊聚一堂，希望能夠促進生技界人才交流與醫療發展。

本次年會邀請業界以及學界的專業人士演講，講者包含賓州大學教授王立三教授、藥明生基(WuXi Advanced Therapies)董事長暨技術長張幼翔、Vysioneer共同創辦人與執行長呂任棠。

王立三表示，阿茲海默症 的治療研究因數據蒐集不易，長期以來挑戰不少；生物資訊在阿茲海默症的了解應用廣泛，藉此找到研究關鍵，幫助臨床治療，不同人口種族也有不同的基因，可利用這樣種族多樣性(diversity)，根據不同族群找到診斷阿茲海默症的方法。

呂任棠說明Vysioneer研發的VBrain，如何在癌症臨床藥物試驗上，更早分析與了解藥物治療的有效性。

除了主題性的演講之外，年會還請到不同領域的講者談職涯經歷，以及求職面試技巧。

生涯規畫師Katherine具備海洋生物學背景，之後轉到數據科學領域，再轉職環境政策顧問；她說，明白自己的優缺點，以及為甚麼要轉職到某個職位，並能規畫未來五年對自己的職涯發展，都是求職成功的關鍵。

本次年會除了請來基因與細胞治療、研發、大數據分析、人工智慧與行銷等領域的相關的人才，分享在業界與學界經驗外，也安排能讓生技領域的人交流感情的相關活動。