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假冒警察致電詐騙 賓州巴克斯郡：勿上當

記者張聲肇／綜合報導
賓州巴克斯郡政府官員提醒民眾，最近借警局名義的詐騙電話風行，呼籲民眾千萬勿上當，警局絕不會透過電話要民眾繳納罰款。(取自Bucks County Sheriff's Office官方臉書)
賓州巴克斯郡政府官員提醒民眾，最近借警局名義的詐騙電話風行，呼籲民眾千萬勿上當，警局絕不會透過電話要民眾繳納罰款。(取自Bucks County Sheriff's Office官方臉書)

費城北部賓州巴克斯郡(Bucks County)政府官員日前再次提醒民眾，最近借警局名義的詐騙電話風行，歹徒甚至講得出警察名字，也有辦法在電話上顯示以假亂真的警局號碼或名稱，呼籲民眾千萬勿上當，警局絕不會透過電話要民眾繳納罰款。

郡警長辦公室說，歹徒最常使用的手段，就是恐嚇你欠繳罰金或費的，如不趕快繳納就要坐牢，或付出高好幾倍的罰金等等。

警局舉例說，某男子在電話中被告知，法院陪審團給你傳票你不理，法官已開出拘票要逮捕你，不想坐牢就乖乖繳納2500元罰款。也有電話要你提供個人銀行帳戶或信用卡號碼，甚至禮品卡也行。

歹徒會自稱是某某警員，而且還真有這姓名的警察，讓人信以為真這是警察局打來的電話。

巴克斯郡官員說，郡警長辦公室或其他單位員工絕對不會打電話向民眾催繳，要民眾付錢，或要你把禮物卡加值好代替現金，凡此種種，必是詐騙電話無疑，請立即掛斷並報警，或上 FTC.gov和 FCC.gov這兩個網站提報可疑電話。

當局提醒，防止電話詐騙最基本兩原則：絕不在電話中透露個資和財務資訊；對方催錢愈急愈顯示出是詐騙電話無疑。

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