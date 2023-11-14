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新聞周刊評選新州最佳9家醫院 莫里斯醫療中心奪冠

編譯莊瑞萌／綜合報導
莫里斯醫療中心被新聞周刊評選為新州9家最佳醫院榜首。(取自Morristown Medical Center官網)
莫里斯醫療中心被新聞周刊評選為新州9家最佳醫院榜首。(取自Morristown Medical Center官網)

新聞周刊(Newsweek)公布最新新澤西州9家最佳的醫院排行，莫里斯醫療中心(Morristown Medical Center)拔得頭籌。

這份排行包含全美600家醫院，主要是以州內醫療中心為主，該雜誌今年初也公布了全球最佳醫院排行。新聞周刊國際總編輯庫柏(Nancy Cooper)表示，制定這份名單的目的是為了減輕民眾面對健康危機時的壓力，同時力求提供「可信賴的資訊。」

排名以得分測量，其中包含針對全國數萬名醫療人員進行線上調查、病患調查與醫院品質指標。這份「患者報告的結果評量」(patient-reported outcome measures, PROM)包含了一份標準且經過驗證的問卷並由病人完成，用以衡量他們對自己功能性福祉和生活品質的認知。

以下依序為9家新澤西最佳醫院的排名，第九名是位於新布朗斯威克(New Brunswick)的聖彼得大學醫院(Saint Peter's University Hospital)，得分74.77%，第八為位於龐普頓平原(Pompton Plains)的奇爾頓醫療中心(Chilton Medical Center)，得分75.34%，第七、位於里奇伍德(Ridgewood)的山谷醫院(Valley Hospital)，得分76.17%，第六、庫柏大學醫院(Cooper University Health Care)，得分76.39%，第五、羅伯伍德強生大學附屬醫院(Robert Wood Johnson University Hospital)，得分77.74%，第四、恩格塢醫院(Englewood Health)，得分77.75%，第三、薩密特市(Summit)的奧維路克醫療中心(Overlook Medical Center)，得分81.23%，第二、哈肯薩克大學醫療中心(Hackensack University Medical Center)，得分83.21%以及第一名的莫里斯醫療中心(Morristown Medical Center)，得分86.80%，該醫院同樣排名全國第59名。

莫里斯醫療中心在2022新聞周刊最佳全球醫院排行中，在新澤西醫院中名列前茅，全國排名第46名，領先哈肯薩克大學醫療中心11個名次。但今年初，「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最佳醫院排名第一名則是哈肯薩克大學醫療中心，莫里斯醫療中心反而居次。

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