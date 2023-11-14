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新州卡普里學院無預警關閉 同意退費和解 50萬給學生

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州「卡普里髮型設計學院」無預警關閉四家分校，被控損害學生權益。該機構最近與新州總檢察長達成協議，將退還學費給學生。(路透)
新澤西州「卡普里髮型設計學院」無預警關閉四家分校，被控損害學生權益。該機構最近與新州總檢察長達成協議，將退還學費給學生。(路透)

美容學校「卡普里髮型設計學院」(Capri Institute of Hair Design)無預警關閉新澤西州內四個據點，被控損害學生權益。該機構最近與新州總檢察長達成協議，將退還學費給學生。

總檢察長辦公室說，卡普里髮型設計學院已同意支付64萬元，其中約50萬元為學費退還給歷屆學生，其餘是罰款和法律費用。

總檢察長辦公室消費者事務科(Division of Consumer Affairs)提起訴訟，指控該校突然關閉、以及削減成本的作法損害學生權益；雙方最終達成協議，訴訟案畫下句點。

調查人員稱，卡普里學院2021年12月關閉Paramus、Clifton、Kenilworth和Brick四家分校，關閉前不到48小時才通知學生；且該學院關閉後拒絕發成績單給學生或退還學費。

總檢察長辦公室說，250名學生差點無法轉學到另一所美容學校。

官員說，卡普里學院後來試圖重新開放三個校區，但未重開美髮沙龍，學生無法完成實習、取得新州美容和髮型設計委員會(New Jersey Board of Cosmetology and Hairstyling)執照。調查人員發現，該校關閉前也未依董事會規定向學生提供本應包括在學費裡的書籍和用品。

費者事務科代理科長費斯(Cari Fais)說，卡普里學院學生支付數千元學費或承擔數千美元學貸，是把錢投資在更光明的財務未來，但這所美容學校欺騙他們。和解協議要求學校及其經營者負起責任，賠償受影響的學生，總檢察長辦公室不會容忍這種非法行為。

官員稱， 2021年截止日或之後取消入學或退學的學生將獲全額退款，已畢業的學生將獲部分退款。

和解賠償協議日前在聯合郡高等法院(Union County Superior Court)獲得確認。

卡普里學院在另一協議中同意放棄新州經營許可證並支付2萬5600元費用。

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